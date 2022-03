Genésio : "Pas d’esprit de revanche vis-à-vis de l’OL"

Bruno Genésio a connu un retour gagnant à Lyon ce dimanche. Présent pour la première fois dans le camp adverse au Groupama Stadium, « Pep » a infligé à son ancienne équipe une lourde défaite. Comme à l’aller, sa formation de Rennes a éparpillé les Gones façon puzzle. Il y a 4-2 au final, mais le score aurait pu être plus lourd.

Genésio a eu « un sentiment bizarre »

Logiquement, après cette belle démonstration de force, il a été demandé au coach des Rouge et Noir si ce succès avait une saveur particulière. Sa réponse a été la suivante : « Ici (à Lyon), c'est le club où j'ai grandi, la ville où j'ai grandi. J'ai beaucoup de très très bons souvenirs ici et ça je ne l'effacerai jamais de ma mémoire donc il n'y a aucun esprit de quoi que ce soit vis-à-vis du club, des supporters ou de qui que ce soit. »

Genésio a quand même reconnu que c’était un match spécial pour lui au vu de tout ce qu’il a connu dans le Rhône : « Cela m'a fait bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur. C'était un moment particulier de revenir dans ce stade. Je suis entraîneur de Rennes aujourd'hui. Ma joie n'est pas démonstrative parce que c'est Lyon en face. »

Concernant son équipe, le très respecté technicien a indiqué qu’il avait apprécié la réaction livrée. Il espère que ses joueurs sauront faire montre de la même abnégation contre Leicester jeudi prochain en C4. « Je suis simplement content de gagner parce que ça nous permet de faire une belle opération au classement et puis ça cultive notre confiance en vue du match retour de jeudi qui va être très important. On attend tous nos supporters qui vont nous aider à créer l'exploit. »

Enfin, il a salué la volonté de ses troupes de toujours attaquer, même quand la victoire était dans la poche. « Toute l'équipe a été superbe, a-t-il lâché. Nous avons fait une grosse entame de match et contrairement à jeudi contre Leicester, nous avons su être efficaces dans la surface adverse. En menant 0-2 après un quart d'heure, c'était plus facile. Nous avons déjà joué à l'extérieur des matches où nous avons marqué des buts. Cela montre que nous avons la volonté de jouer et de marquer, produire un jeu offensif. Cela nous nuit parfois. Je prends beaucoup de plaisir à voir une équipe où les joueurs font les efforts les uns pour les autres. C'est leur mérite. Ils répondent à nos attentes ».