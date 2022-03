Lyon-Rennes (2-4) : comme à l'aller, les Bretons piétinent l'OL

Se moquer de Bruno Génésio, ils n'auraient jamais dû. Lors du match aller, pour ses retrouvailles face à son ancienne équipe, l'entraîneur du Stade Rennais avait joué un bien mauvais tour à l'Olympique Lyonnais. Vainqueurs 4 buts à 1, les Bretons avaient surclassé leur adversaire du soir dans un Roazhon Park survolté... Le retour a été du même acabit.

Rennes commence (très) fort

Revanchards, les Lyonnais ont à nouveau pris le bouillon face aux Rouge et Noir, lesquels ont débuté le match de la meilleure des manières. Avant la fin du premier quart d'heure, Rennes s'est mis hors de portée en l'espace de deux minutes. D'abord, sur un but signé du talentueux Benjamin Bourigeaud (11e), qui a glissé le cuir sous un Anthony Lopes impuissant.

Ensuite, grâce à une reprise en demi-volée du droit marquée par Baptiste Santamaria à la suite d'un corner (13e). Une tentative déviée par le malheureux Lucas Paqueta, qui a pris à contre-pied le portier lyonnais. En état de choc suite à cette domination stérile du Stade Rennais, l'OL s'est ensuite contenté de subir, limitant la casse avec difficulté.

Terrier sans pitié pour l'OL

L'article continue ci-dessous

Juste avant la pause, Lovro Majer n'a eu aucune pitié pour les Gones, ajoutant un troisième but à l'addition avec une facilité déconcertante (45e+1). Au retour des vestiaires, le cauchemar s'est poursuivi. Celui-ci a cette fois été incarné par Martin Terrier, ancien de la maison lyonnaise, qui n'a pas tremblé pour enfoncer l'OL d'une frappe limpide (49e).

Sonné, Lyon a eu le mérite de réduire le score sur une tête croisée de Karl Toko-Ekambi, dégagée par Hamari Traoré dans son propre camp (59e)... Un but un brin chanceux, qui a eu le mérite de rééquilibrer les débats pendant quelques minutes. Toutefois, l'avance XXL prise par le Stade Rennais fût bien trop conséquente pour espérer un retour des locaux, et ce malgré le pénalty marqué par Moussa Dembélé (80e). Son 10e but de la saison. Impressionnants, les Rouge et Noir repassent devant Strasbourg et sont 3es de Ligue 1.