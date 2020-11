Gattuso : "Ibrahimovic est plus fort qu'il y a dix ans"

La star suédoise est l'un des rares joueurs qui s'est vraiment amélioré avec l'âge.

L'entraîneur de , Gennaro Gattuso, pense que Zlatan Ibrahimovic est meilleur maintenant qu'il ne l'était il y a 10 à 12 ans après sa défaite contre l' . Ibrahimovic a marqué deux fois alors que Milan reprenait la tête du classement en avec une victoire 3-1 sur Napoli ce dimanche. La star suédoise de l'AC Milan, Ibrahimovic, est devenu le joueur le plus âgé à marquer au moins 10 buts lors des huit premières journées de match de , le joueur de 39 ans dépassant Silvio Piola (29 ans en 1942-43) de la pour le record.

Zlatan Ibrahimovic - qui a marqué à la 20e et 54e minute avant de se blesser - a également égalé Gunnar Nordahl pour le deuxième plus grand nombre de buts en Serie A lors des huit premiers matchs disputés d'une saison par un joueur milanais, seulement battu par Marco Van Basten (12 en 1992-1993). Gattuso a joué aux côtés d'Ibrahimovic à l'AC Milan entre 2010-12 - le duo aidant les Rossoneri à atteindre leur dernier Scudetto en 2011 - et l'ancien a salué le vétéran suédois.

Ibrahimovic incertain face à

"Milan croit fermement en Ibra, ils croient à 100% en ce qu'ils font", a déclaré Gattuso à Sky Sport Italia. "Il me semble encore plus fort maintenant qu'il ne l'était il y a 10 ou 12 ans. Ils ont mis les centres parce qu'ils savent qu'il les mettra au fond. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est créer beaucoup d'occasions et ne pas y croire pleinement. C'est une question de mentalité. Le football consiste à s'entraider, à faire des clubs ensemble, à avoir un mot gentil et rassurant pour votre coéquipier quand il est en difficulté".

"Il y a trop de gens qui agissent comme des professeurs, qui veulent tout vous apprendre. Cela me fait mal", a conclu l'entraîneur de Naples. L'AC Milan, à deux points d'avance sur la surprise du début de saison, , et a récolté au moins 20 points lors des huit premières journées de championnat pour la deuxième fois de son histoire depuis le début de l'ère de la victoire à trois points - la puissance italienne a également réalisé l'exploit en 2003-04 et avait remporté le Scudetto.

Naples est à six points du leader, en sixième position, après avoir perdu deux de ses trois derniers matches de Serie A et va désormais devoir se reconcentrer sur la avec un match contre Rijeka ce jeudi. Zlatan Ibrahimovic, quant à lui, est désormais incertain pour disputer le prochain match de l'AC Milan en Ligue Europa contre Lille, le Suédois étant sorti en cours de jeu avec une blessure à la cuisse.