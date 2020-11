Naples - Milan (1-3), Ibra (porte) encore Milan

Que ferait l’ sans Ibrahimovic ? Ce qui est certain, c’est qu’il ne serait pas confortablement installé en tête de la après huit journées. Le Suédois a encore guidé les siens vers la victoire ce dimanche, sur le terrain de . A San Paolo, il s’est offert un doublé, qui lui permet de porter à 10 son nombre de réalisations cette saison (en six matches joués). Deux réalisations particulièrement savoureuses, car elles permettent aux Rossonerri d’assurer un succès important face à un concurrent direct.

L’AC Milan a affiché ses ambitions dès le début de la rencontre. Ante Rebic (9e) et Hakan Calhanoglu (10e) ont manqué de matérialiser cette entrée en matière réussie, mais Ibra, lui, n’est pas raté quand il a eu à conclure. A la 20e minute, il a placé une superbe tête décroisée sur un excellent centre de Théo Hernandez, en devançant Kalidou Koulibaly dans les airs. 0-1, le ton était donné.

Après avoir pris l’avantage, les Lombards ont reculé devant un Naples incisif. Un changement de rapport des forces qui aurait dû déboucher sur l’égalisation des Partenopei. Mais, ces derniers ont manqué de réussite dans le dernier geste. Dries Mertens a buté sur Gianluigi Donnarumma (27e), puis ce fut au tour de Bakayoko (28e), avant que Gianluigi Di Lorenzo n’envoie le cuir sur la transversale (28e).

Milan a laissé passer l’orage, puis a remis la gomme au début de la seconde période. C’est le moment qu’a choisi Ibrahimovic pour surprendre une seconde fois Alex Meret. Opportuniste, il a cueilli victorieusement un centre de Rebic au second poteau. Une reprise du genou, qui a permis aux visiteurs d’assurer le break. En verve, l’ancien Parisien a ensuite été fauché dans son élan par un coup pris à la cuisse gauche. Il a quitté le terrain à dix minutes de la fin, suscitant de vives inquiétudes dans le camp rossonerro.

