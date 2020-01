Gasset veut coacher une sélection africaine

L’ancien entraineur de l’AS Saint-Etienne a exprimé son désir de prendre en main une équipe nationale africaine.

Depuis le mois de mai dernier et son départ de l’AS Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset est inactif. A 66 ans, le très respecté technicien profite d’un repos bien mérité, mais il n’a pas l’intention de le faire trop longtemps, et encore moins de partir à la retraite.

Interviewé par l’Equipe, l’ex-assistant de Laurent Blanc a indiqué qu’il se voyait bien relever un nouveau challenge, et en particulier en tant que sélectionneur d’une équipe africaine. « À cinquante ans, cela me gavait. Pas assez de travail. Mais aujourd'hui, oui, cela me plairait. J'aimerais devenir sélectionneur, découvrir des pépites, m'entretenir avec les joueurs majeurs, construire un groupe en un temps record, vivre le rush du match qui compte, puis la compétition, l'euphorie d'un pays et comprendre pourquoi, quand des Français réussissent, on les appelle les sorciers blancs », a-t-il confié.

Il rêve d’une participation à la CAN

Gasset a aussi affirmé « qu’une CAN, ce serait un truc terrible à vivre » et qu’en travaillant de manière discontinue il offrirait un peu plus de temps à ses proches : « devenir sélectionneur offrirait le bon dosage, un bon compromis entre mon amour du football et ma famille. »

Pour rappel, du côté du Forez, Gasset avait réussi le pari de sauver l’équipe stéphanoise de la descente avant de la mener à la à la saison suivante. En octobre dernier, son nom avait circulé pour prendre la suite de Ghislain Printant, mais il aurait refusé de prolonger. La direction de l’ASSE avait alors fait appel à Claude Puel.