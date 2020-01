Monaco a failli s'offrir Di Maria

Vadim Vasilyev a indiqué au Journal du Dimanche qu’il a tenté de recruter Angel Di Maria lorsque l’Argentin était en situation d’échec au Real.

Avant de rallier Paris en 2015, Angel Di Maria sortait d’une expérience ratée à Manchester. Bloqué au , il a failli s'engager à .

L’ancien vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev l'avait approché. "Je n’en ai jamais parlé, mais il y a quelques années, j’avais beaucoup discuté avec Angel Di Maria, lorsqu’il était un peu bloqué au Real. Il m’avait reçu chez lui, on avait vraiment tenté le coup mais les conditions étaient trop difficiles à remplir", affirme l’ancien dirigeant monégasque dans le Journal du Dimanche

Vasilyev a approché d'autres joueurs du PSG. "A un moment, on a essayé de recruter Presnel Kimpembé. Lors du transfert de Mbappé, on a regardé de près la situation de Julian Draxler. De Lucas Moura aussi, mais il aurait été notre 5eme extracommunautaire et on ne voulait pas l’échanger avec Fabinho, également désiré par Paris."