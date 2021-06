France – Presnel Kimpembe : "Mbappé est au service du collectif"

De passage en conférence de presse, Presnel Kimpembe a souligné l'apport de Mbappé aux Bleus.

Ce samedi, c'est le défenseur Presnel Kimpembe qui était présent face aux journalistes pour la conférence de presse avant le match France-Suisse, qui se jouera lundi, à 21h00.

Le champion du monde 2018 a été interrogé sur de nombreux sujets mais surtout, il a apporté son soutien à Kylian Mbappé, vivement critiqué par Jérôme Rothen.

"La Suisse est une équipe très agressive"

Sur la première place des Bleus dans le groupe F : « Sortir premier du groupe de la mort, je prends. On préfère être premier et avoir eu des problèmes ou finir deuxième, troisième voire éliminé avec du beau jeu. Il faut relativiser les choses. L'objectif, c'était la première place et on est content. »

Sur la Suisse, adversaire des Bleus en huitième de finale : « C'est une belle équipe avec de grands joueurs. J'ai surtout regardé le match contre la Turquie avec une grosse intensité. C'était un match de haut niveau avec des buts et une équipe suisse très agressive. »

Sur la chaleur lors des matches des Bleus : « C'est sûr qu'il fait très chaud mais c'est le cas pour tout le monde. Il faut bien s'hydrater et récupérer entre les matchs. On préfère qu'il fasse chaud que froid. […] C'est vrai qu'il y a de la fatigue mais on ne va pas trouver des excuses par rapport à cela. »

Kimpembe confiant pour Mbappé

Sur Kylian Mbappé qui n'a toujours pas marqué dans cet Euro : « La compétition n'est pas encore finie. Marquer cela ne va pas être un problème pour lui. Après il est au service du collectif. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne vas pas tarder. Pendant les trois matches il s'est créé beaucoup d'occasions. Il ne les a pas mises au fond mais il a participé aux actions offensives de l'équipe et surtout il a réussi à se créer des occasions. C'est le plus important pour l'équipe. C'est la victoire et les points qui sont le plus important. »

Sur le rôle défensif d'Antoine Griezmann : « Antoine c'est un ancien des Colchoneros. Il sait d'où il vient. On connait son sens du sacrifice. On sait à quoi il nous sert. Ce n'est pas qu'un joueur offensif, il est aussi défensif. On ne va pas cracher dessus et on prend toute sa palette. »

Sur Paul Pogba : « On connait la qualité de Paul Pogba. Moi il ne m'impressionne plus car je le connais par cœur. Je pense que l'on ne va pas donner d'astuces pour les adversaires. »

Sur le positionnement d'Adrien Rabiot en arrière gauche : « On a parlé pendant le match mais pas depuis. Adrien c'est aussi un grand joueur et il sait s'adapter. Il a déjà joué défenseur chez les jeunes même si ce n'était pas latéral. […] Après si le coach a besoin de moi à ce poste, je serai à disposition de l'équipe. »