Garnacho chassé par Amorim, la nouvelle destination

Manchester United travaille en coulisses pour régler l'avenir d'Alejandro Garnacho.

Des informations suggèrent que le club a contacté des intermédiaires afin de déterminer si Chelsea est toujours intéressé par le recrutement de l'ailier de 21 ans. L'attaquant a déjà été informé par son entraîneur Ruben Amorim qu'il n'avait aucun avenir à Old Trafford et qu'il devait chercher un nouveau défi ailleurs.

L'avenir à long terme de Garnacho reste incertain. Bien qu'aucune démarche officielle n'ait été effectuée par Chelsea ces dernières semaines, les dirigeants de United souhaitent déterminer s'ils doivent se préparer à un éventuel départ plus tard dans l'été.

Garnacho commencerait à évaluer les offres et les intérêts étrangers. Cependant, des sources proches du joueur affirment que sa préférence est de rester en Premier League, Chelsea étant considéré comme une destination particulièrement attractive.

Chelsea a déjà recruté Liam Delap et Joao Pedro pour un montant total estimé à environ 85 millions de livres sterling (116 millions de dollars). De plus, les Londoniens de l'ouest ont déjà finalisé les pré-transferts des jeunes talents du Sporting CP, Dario Essugo et Geovany Quenda, pour un montant supplémentaire de 62 millions de livres sterling (85 millions de dollars).

Chelsea toujours sur le coup ?

Malgré cette vague de dépenses, Chelsea devrait également se séparer de plusieurs joueurs de son effectif dans les semaines à venir. Ces départs prévus pourraient créer l'espace financier et l'effectif nécessaires pour recruter de nouveaux joueurs.

Pour United, le temps presse. Le club souhaite une décision finale de Chelsea concernant Garnacho au plus vite afin d'éviter toute incertitude prolongée. Si ses rivaux se retirent de la course, United devrait mettre un terme aux négociations et se concentrer sur la rétention du joueur dans le cadre de son projet à long terme.