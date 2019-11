Gareth Bale moqué et hué par le public de Bernabeu

L'ailier gallois a reçu un accueil très hostile de la part des supporters madrilènes, samedi lors du match contre la Real Sociedad.

Gareth Bale a dû faire les frais de son attitude lors de son escapade à Cardiff en subissant la fronde du public de Bernabeu à l'occasion de la victoire des Merengue contre la Real Sociedad samedi (3-1). Pourtant, il fut auteur d'une entrée intéressante, avec notamment une implication sur le troisième but des siens inscrit par Luka Modric.

Pour rappel, bien qu’il ait manqué un certain nombre de matches pour les Blancos à cause des soucis physiques, Bale a pu participer aux deux éliminatoires de l’ avec le pendant la trêve internationale. Après la victoire 2-0 de son pays face à la Hongrie mardi, il a choisi de célébrer avec une bannière provocatrice pour répondre aux accusations des médias qui lui reprochent d'accorder la priorité au Pays de Galles et au golf plutôt qu'au . Alors que son agent a rapidement laissé entendre que cet épisode n'avait rien de scandaleux, les fans du Real ont dévoilé leurs sentiments à ce sujet samedi.

Après avoir commencé le match sur le banc, Bale a été incorporé à la place Rodrygo à la 67e minute et à son entrée sur le terrain il a été accueilli par une vague de sifflets et de quolibets de la part du public de Santiago Bernabeu. Ce traitement est resté de mise à chaque fois que le Gallois montait balle au pied. Et une pancarte indiquant "Rodrygo. Vini. Lucas Vazquez, Bale. Dans cet ordre" a été repérée dans les tribunes. Les relations de Bale avec les fans merengue sont devenues de plus en plus glaciales et son comportement de la semaine dernière n'a apparemment fait qu'ajouter de l'huile sur le feu.

Interrogé après le match au sujet de son joueur, Zinedine Zidane a demandé à ce qu'on passe à autre chose pour que cet épisode ne vient pas gâcher et perturber toute la saison de son équipe. "J'espère que cela ne continuera pas tout au long de la saison, a-t-il lâché. Nous voulons que les fans soient avec nous du début à la fin, mais nous ne pouvons pas contrôler cela. Le public a le droit de faire ce qu'il veut, mais je lui demande d'applaudir tout le monde. Je ne peux pas vous dire si c'est injuste ou non. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Nous avons besoin de nos fans (...) Ils ont hué les meilleurs joueurs et Bale est bien entré dans le jeu. Ce qu'il doit faire, c'est continuer à travailler sur le terrain. Il y a trop de bruit avec Bale, il veut être avec nous et cela me va. C'est pourquoi nous ne voulons pas trop parler. Il est intégré au groupe et veut jouer comme tout le monde."