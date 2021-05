Galtier : "Une performance incroyable"

L’entraineur lillois était aux anges après avoir offert le titre de champion de France à son club.

Le LOSC a tenu bon. Leader avant la dernière journée du championnat, Lille a conservé sa place en remportant son ultime match contre Angers dimanche soir (2-1). A la faveur de ce succès, la formation nordiste fait donc main basse sur le trône national, dix ans après son dernier titre.

Le grand architecte de ce sacre est bien entendu Christophe Galtier, l'entraineur de l'équipe. Ce dernier aura réussi son pari en menant aux Dogues tout en haut, et malgré des moyens nettement plus limités que ceux du PSG, le tenant du titre. Une réussite qui l’a rendu fou de joie et qui l'a rempli également de fierté.

« C’est exceptionnel. C’est une grande performance. Incroyable, a-t-il lâché au coup de sifflet final au micro de Canal+. La journée a été dure, longue. Beaucoup de pression. Battre Paris pour le titre, c’est quelque chose d’exceptionnel. Les joueurs ont été extraordinaires, le mérite leur revient. Ce sont eux les héros. »

« J’aime ce groupe profondément »

Après avoir repris quelque peu ses esprits, Galtier a analysé plus en détails la belle saison de sa formation : « Pour être champion contre Paris,il faut faire une saison extraordinaire. Une saison pleine d’émotions, évidemment, et un investissement total de la part de mon groupe. On a connu des périodes quelques fois difficiles sur le plan affectif. Je pourrais dire que j’ai été un entraineur qui a été champion avec deux présidents. Olivier Létang a pris le train quand il est arrivé, mais je ne peux pas oublier Gérard Lopez et Luis Campos, qui a été l’architecte de cette équipe-là. Et bien sur tous les gens qui ont travaillé autour de l’équipe, et aussi ma famille. Je n’arrive pas à réaliser. P****, c’est incroyable ! ».

Pour finir, l’ancien coach de l’ASSE a tenu à saluer le caractère dont ont fait preuve ses ouailles tout au long de l’exercice: « Evidemment, il y a eu des moments clés, comme les victoires à Lyon et à Paris. Cette équipe a pris des points contre les concurrents directs. Je croyais que notre défaite contre Nîmes allait nous priver du podium, mais j’ai vu un groupe très réactif et une grande détermination. Qu’est-ce que j’aime ce groupe ! Je l’aime profondément. »