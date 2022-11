Galtier, Neymar et les réactions après Lorient - PSG (2-1)

Le PSG a peiné pour se défaire de Lorient ce dimanche au Moustoir, mais la satisfaction était quand même là au coup de sifflet final.

Paris pouvait redouter son déplacement chez Lorient, le quatrième au classement de la Ligue 1. Finalement, les champions de France l’ont plutôt négocié. Même s’ils ont dû puiser dans leurs réserves, les Franciliens ont réussi à assurer la victoire. Leur 11e en 13 matches. Christophe Galtier, leur entraineur, n’en demandait pas plus. Après le match, il a exprimé sa satisfaction. Ses protégés, aussi, se sont dits contents.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Que retenir aujourd’hui ? On retient la victoire après les enchainements des matches et beaucoup de déplacements. Il y a eu deux périodes totalement différentes. La 1e, où on a eu 3,4 quatre situations pour creuser l’écart. On a eu beaucoup d’opportunités. Malheureusement, on les a ratées. La 2e était beaucoup plus difficile. D’abord à cause de la qualité de Lorient. Mais aussi de la fatigue, avec un terrain difficile. Ce qui fait qu’il y a eu beaucoup de déchet technique et qu’on a été fortement secoués. Neymar ? Depuis le début de la saison, il joue pour l’équipe. Il est à un très bon niveau, peut-être le meilleur Ney qu’on a eu au PSG. Il est très motivé. Et ça peut avoir de l’influence sur d’autres joueurs. Mais le Mondial, automatiquement c’est dans les têtes des joueurs. Il y a toujours une information qui peut les faire douter. Aujourd’hui, j’ai vu certaines retenues. Un effort qu’on fait un peu moins, craintifs sur les duels. Il n’en reste pas moins qu’un état de fatigue est important. Et c’est pourquoi on a été poussifs. Mbappé ? Rien de grave. Il a fait des efforts. De la fatigue, il était énormément sollicité. C’est bien mieux que de demander à sortir, plutôt que de rester sur le terrain et être totalement absent ».

Neymar (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « C’était une partie très serrée, avec une partie intense en milieu de terrain. Je me sens très bien en ce moment. J’ai de bonnes sensations. Et j’en suis ravi. »

Vincent Le Goff (défenseur de Lorient sur Amazon Prime) : « En 1e mi-temps, on a un peu souffert. On voulait les attendre pour ne pas ouvrir d’espaces. On a réussi à tenir a 0-1, puis on a fait une bonne deuxième mi-temps. On aurait pu obtenir quelque chose. Franchement, on est déçus ce soir, car on a rivalisé. Mais on sait qu’ils sont efficaces, et nous il nous a manqué un petit truc ».

Hugo Ekitike (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « J’ai eu du temps de jeu aujourd’hui. Ca faisait longtemps. Je suis satisfait de la performance de l’équipe et de la mienne. Même si on peut toujours faire mieux. Et c’est un plaisir de prendre 3 points. Vers la fin, j’ai commencé à ressentir des crampes. Mais il faut s’adapter, et laissé la place à quelqu’un d’autre pour qu’il fasse le job. Manque de repères ? Non, on les travaille à l’entrainement. Je commence à de plus en plus comprendre les autres. Petit à petit, ça vient. La preuve, aujourd’hui, j’ai pu être décisif. Ma frappe au-dessus ? C’est la précipitation. Mais le principal pour un attaquant c’est de se créer des occasions. Quand ça va rentrer, il y en aura à foison ».