FC Lorient – PSG (1-2) : Le PSG bat Lorient d'une courte tête

Le PSG n'a pas eu la vie facile à Lorient mais s'est finalement imposé d'une courte tête en fin de rencontre.

Ce match entre Lorient et le PSG était très attendu puisque les Merlus sont l'équipe surprise de ce début de saison et pratiquent un beau football.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce choc de la 14e journée de la Ligue 1 a été à la hauteur des attentes.

Lorient offre le premier but au PSG

Dès le début de match, le SG mettait la pression et Yann Mvogo, le portier lorientais, repoussait un tir de Neymar (7e).

Mais deux minutes plus tard, mis sous pression par Neymar, Mvogo manquait complètement sa relance. Ekitike, dans la surface, en profitait pour servir Neymar qui n'avait plus qu'à crocheter Mvogo et envoyer la balle au fond des filets.

Sur l'action, Mvogo se blessait et cédait sa place à Vito Mannone, l'ancien portier d'Arsenal et de Monaco.

Le gardien italien se mettait en évidence en repoussant une tête piquée de Ramos (28e) puis un tir de Mbappé (33e).

Le beau but lorientais, Danilo Pereira en sauveur

Le PSG se montrait moins fringuant en début de seconde période et Lorient en profitait pour égaliser par son buteur vedette Terem Moffi qui était à la conclusion d'un beau mouvement collectif (53e).

Dans la foulée, Moffi envoyait une lourde frappe sur la transversale (58e).

Après avoir laissé passer l'orage et repris la possession du ballon, le PSG reprenait l'avantage avec un but de la tête de Danilo Pereira après un corner tiré par Neymar (81e).

Le premier but du Portugais cette saison assommait définitivement les Merlus.

Paris leader invaincu

Avec ce succès, son 12e de la saison en 14 journées (pour nuls), le PSG est plus que jamais le leader invaincu de la Ligue 1 et compte 38 points. Son dauphin, le RC Lens en possède 33. Quant aux Lorientais, ils ne subissent que leur troisième revers de la saison et restent à la 4e place avec 27 points.

Lors de la prochaine journée, la dernière avant la Coupe du monde au Qatar, le PSG recevra l'AJ Auxerre tandis que Lorient se rendra à Strasbourg.