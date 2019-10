Galtier, José Fonte... Les réactions après Lille-Chelsea (1-2)

Lille a encore fauté en Ligue des Champions ce mercredi. À domicile, l'équipe nordiste a subi la loi de Chelsea.

Le grand retour du LOSC en Ligue des Champions est totalement raté. Après la correction subie à Amsterdam (0-3), le vice-champion de a essuyé un autre revers dans son groupe. Sur ses terres, il s'est incliné contre (1-2). Un revers qui fait mal, et qui a poussé les joueurs et le coach nordistes à mesurer rapidement tout ce qui les sépare du plus haut niveau européen.

Christophe Galtier (entraineur du LOSC sur RMC Sport 1) : "On manque d'efficacité aussi, mais il y a aussi des erreurs défensives. On est tombés sur un adversaire qui nous a battus sur un plan athlétique, et dans l'intensité. On a souffert dans ce domaine-là. On a mis du temps à avancer sur l'adversaire. Quand on a pu le faire, on a pu se créer quelques situations. C'est dommage. C'est un retour en C1 à domicile qui est manqué. Mais on joue face à des adversaires qui ont beaucoup d'expérience. Sur nos temps faibles, on est vite sanctionnés. Déçu de la performance ? Non, pas tellement. Je constate, car il y a aussi la valeur intrinsèque des uns et des autres. Nos adversaires sont habitués à ce genre de matches-là et ont des choses que nous on n'a pas encore."

José Fonté (défenseur du LOSC sur RMC Sport 1) : "On pensait qu'on pouvait faire un bon résultat. Mais les petits détails nous ont fait mal. On les a payés cash. On prend deux buts, sur deux nouvelles erreurs. On est une équipe jeune, il faut apprendre et continuer à travailler car on a beaucoup de talent. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On a la qualité pour se battre. La concentration, il faut être tueur, c'est ça le haut niveau et il faut améliorer ça".

N'Golo Kanté (milieu de Chelsea sur RMC Sport 1) : "On s'attendait à un match compliqué. Franchement, a réalisé un bon match. Ils nous ont souvent mis en difficulté. On voulait gagner, on a réussi à le faire. On va se satisfaire de cette victoire. Tammy Abraham ? C'est un joueur qui est à Chelsea depuis longtemps. Il réalise de belles choses et marque pas mal de buts. Il marque ce soir et c'est bien de l'avoir. Ma blessure ? Ça va beaucoup mieux. On attend demain la liste. J'ai besoin encore d'un peu de rythme, mais on est prêt".