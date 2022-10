Galtier, Donnarumma et les réactions après Ajaccio - PSG (0-3)

Paris n’a pas manqué à sa tâche lors de son duel contre Ajaccio. Au coup de sifflet final, les leaders de la Ligue 1 ont exprimé leur satisfaction.

Le PSG a conforté sa place de leader de Ligue 1 en prenant le meilleur sur Ajaccio à l’extérieur (3-0). La victoire francilienne ne souffrait d’aucune contestation et les différents acteurs l’ont reconnu après le match. Les Parisiens se sont aussi dits contents de la prestation fournie, tandis que les Corses ont mis en avant les efforts fournis pour résister à leurs opposants.

Gianluigi Donnarumma (gardien du PSG sur Amazon Prime) : « Ce soir on a fait un match incroyable. On a très bien joué. C’était important de gagner et préparer le match de Ligue des Champions. Moi, je suis resté concentré. Dans toutes les rencontres, il faut le rester. Mon rôle est d’apporter mon aide à chaque fois à l’équipe. Même sur un terrain comme ça, on doit réussir à bien sortir le ballon ».

Christophe Galtier (entraineur d’Amazon Prime) : « Messi et Mbappé ont de la qualité technique et de la connexion. Mais on a eu un début difficile, Ajaccio nous a mis sous pression. On a eu déchet dans des zones dangereuses. Et le but marqué décante le match. En 2e période, y a eu faux rythme. On a eu des situations favorables, en cherchant le but parfait. Les deux buts marqués sont magnifiques. Des prouesses techniques dans des conditions faciles. Dans l’ensemble, 20-25 minutes on a été secoués et puis après le but c’est allé mieux. Le 4-3-3 ? C’était intéressant. Est-ce qu’on va redémarrer comme ça ? On verra. Le fait d’avoir 3 milieux, ça nous permet d’avoir de la maitrise. Et ca n’a pas empêché de faire participer nos latéraux ».

Thomas Mangani (milieu de terrain d’Ajaccio sur Amazon Prime) : « On connait la valeur du PSG. On a lutté avec nos armes. On sait que ça passe par beaucoup d’abnégation. Ils se sont servis de détails pour ouvrir la marque, après ils font preuve de qualité. Il faut continuer à travailler. Messi pas de marquage strict ? On connait sa qualité. C’est un des plus grands joueurs de l’histoire. On peut toujours essayer de faire mieux. Bravo. Nous, on va continuer à faire notre championnat. On sait que quand on va jouer contre Paris, c’est des points à bonus ».

Mathieu Coutadeur (milieu d’Ajaccio Amazon Prime) : « On n’a pas à rougir. Mais il aurait fallu être incisif devant. On a réussi sur les derniers matches à faire de bonnes prestations et prendre des points. Avec nos idées. L’idée c’était encore ça ce soir. Mais Paris maitrise bien le ballon et user son adversaire. Mais nous, on a fait nos efforts. Il fallait faire un travail de couverture, et on s’est attaché à le faire le plus possible. Mais ça n’a pas été efficace. On va dire que Paris c’était un match à Part. Contre Auxerre, il faudra retrouver nos vertus ».