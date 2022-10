Ajaccio - PSG (0-3), Paris tient son rang en Corse

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Messi, le PSG a étiré sa bonne série en Ligue 1 (3-0). Une promenade de santé.

La logique a été respectée ce vendredi au Stade François Coty d’Ajaccio. Le PSG a pris le meilleur sur Ajaccio en ouverture de la 12e journée de championnat. Les Franciliens ont connu un démarrage en douceur avant de monter en puissance et conclure en beauté. Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont chargés de concrétiser cette domination.

Mbappé et Messi se sont régalés

Le duo a été inarrêtable lors de cette partie. Chacun s’est offert trois gestes décisifs, noircissant à tour de rôle et de manière équivalente la feuille des statistiques. Resté à Paris pour cause de suspension, Neymar a dû les jalouser.

Mbappé a été le premier à scorer. Alors qu’il restait sur deux matches sans réalisation en Ligue 1, l’attaquant français a renoué avec ce qu’il sait faire en mettant profit une magnifique ouverture de Lionel Messi (24e). Jusque-là très solide défensivement, la formation corse n’a donc pu que s’incliner face à l’efficacité du Bondynois.

Une efficacité qui s’est un peu étiolée ensuite. Le Bondynois a en effet eu deux autres possibilités pour scorer, sur des ballons qui lui ont été parfaitement servis dans la surface, mais il a loupé le coche (36e et 42e). Pas assez appliqué, ou trop sûr de lui, il a manqué de mettre les siens à l’abri. Heureusement, il a fini par rectifier la mire.

A la 78e, il se muait en passeur en mettant Messi sur orbite à la suite d’une talonnade bien sentie. Puis, à peine quatre minutes plus tard, il retrouvait le costume de buteur en profitant à son tour d’un une-deux avec l’argentin. D’une conclusion limpide, il claquait son 10e but de la saison. Le record d’Edinson Cavani est plus que jamais dans le viseur (à 15 unités).

Ajaccio était impuissant

Face à un autre adversaire, Paris aurait peut-être connue une soirée plus délicate. Mais, la pire attaque de la Ligue 1 (8 buts en 11 matches) n’était pas suffisamment armée pour recoller au score. Youcef Belaili a bien essayé de faire la différence, mais il était bien le seul. L’attaquant algérien, arrivé au club il y a dix jours, a testé Gianluigi Donnarumma d’un tir de l’extérieur de la surface (72e) tout en se montrant très actif au cœur du jeu.

Ajaccio n’a donc pas pu embêter son prestigieux adversaire du jour. On peut même dire que les visiteurs ont plus été dérangés par les supporters locaux, puisqu’au moins trois gamins sont venus perturber le match en allant enlacer les stars parisiennes. Cela a eu le don d’irriter Olivier Pantaloni, peut-être même plus que la faible prestation de son équipe.