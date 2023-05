Galtier, Campos et les réactions après PSG - Lorient (1-3)

Le PSG est tombé ce samedi face à Lorient en championnat. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Encore un revers pour Paris en Ligue 1. Ce samedi, et alors qu’ils avaient la possibilité de faire un autre pas important vers le titre de champion, les Franciliens se sont fait piéger par Lorient. Réduits à dix très tôt après l’expulsion d’Achraf Hakimi, ils n’ont pas pu faire valoir leur supériorité technique et se sont inclinés 1-3.

Après la partie, Christophe Galtier avait la mine des mauvais jours. Le coach parisien ne s’attendait pas à une pareille prestation de la part de ses troupes, même s’il a reconnu que l’infériorité numérique a été pénalisante. Ses joueurs, aussi, ont admis qu’ils doivent beaucoup mieux surtout lorsqu’ils se produisent devant leur public du Parc. Côté lorientais, les sentiments étaient bien sûr différents, avec une énorme fierté ressentie.

Christophe Galtier (entraineur du PSG en conférence de presse ) : "Le sentiment c’est de la déception, cette défaite n’arrive pas au bon moment. Avec cette entame de match on ne peut pas espérer autre chose. Beaucoup de déchets techniques dans les premières relances. Il faut vite réagir, il y a Marseille et Lens. Notre partie de saison est très très moyenne. Trop de joueurs sont en dedans ! Je ne sais pas pour quelle raison on peut être autant absent des débats. De manière individuelle, on a trop de joueurs qui sont en deçà de leur niveau. Maintenant il faut regarder devant, il y a le match de Troyes. Il faut aller chercher ce titre".

Gianluigi Donnarumma (gardien du PSG sur Canal+ Foot) : « C’est un moment difficile. C’est dur de parler à chaud. Je n’ai pas envie de parler des supporters. Des joueurs vont les voir à la fin du match, d’autres pas. Mais ce n’est pas à moi de juger ».

Marquinhos (défenseur du PSG sur Canal+ Foot) : « Quand le résultat ne vient pas, c’est normal que ça expose des choses. Mais nous, on a la volonté, surtout celle de gagner le titre. On l’a à notre portée, et il ne faut pas qu’on le laisse partir. Surtout à la maison. On a voulu mettre des choses en place et ça n’a pas marché. Lorient a su exploiter nos faibles. Si on n’arrive pas à gagner, ça va être difficile pour nous. Dur de se motiver ? Non, pas du tout. Comme je l’ai dit, on a essayé de mettre des choses, mais on n’était pas bien dans les duels. On est toujours en retard. On a eu des moments difficiles, on était costauds et après on avait les opportunités. Et c’est ce genre de détails qui fait la différence. Mais avec un carton rouge c’est vrai que ça expose plus nos points faibles. Il faut tout de suite se remettre à l’ endroit. Inquiets pour le titre ? En championnat, on a eu des hauts et des bas. Le prochain match donnera le tempo pour le titre. Il faut qu’on réagisse vite ».

Luis Campos (conseiller de football du PSG sur Canal+ Foot) : « Avant de faire l’autocritique, il est important de dire que nous sommes tous déçus aujourd’hui, pas que les supporters. C’est dur de perdre comme ca, mais il faut réagir vite. On est 1ers depuis la 1e journée. Il reste cinq matches. Il faut continuer dans notre travail et aller chercher le titre. Tout le monde doit être ensemble. Tous les joueurs du PSG doivent avoir une réaction. On a besoin de perdre quelques points et on va le faire. On ne doit pas perdre la tête. On doit faire mieux. Je comprends les critiques, surtout quand on perd. Mais personne ici n’est content du résultat. Au contraire. On a besoin de tout le monde maintenant pour bien finir la saison. Les joueurs sont-ils toujours derrière le coach ? Je suis sûr que oui ».

Plus de réactions à suivre...