Galatasaray-PSG, Thomas Tuchel : "Montrer la même mentalité que face au Real Madrid"

À la veille de Galatasaray-PSG mardi (21h), Thomas Tuchel tenait une conférence de presse ce lundi au Türk Telekom Stadyumu.

L'absence de Cavani

il a fait l'entrainement avec nous hier (lundi), sans douleur. Mais on a besoin d'être encore un petit peu patient.

Où en est Icardi ?

Je ne sais pas à combien de pourcents Mauro est. On va faire un essai aujourd'hui. Il était avec nous à mais seulement pour les 10 dernières minutes. Il a participé à l'entraînement hier, il va être là aujourd'hui aussi. Il n'a pas joué depuis quelques mois maintenant. Je dois attendre l'entraînement d'aujourd'hui. On doit parler avec Kylian aussi, on doit parler avec Choupo. Ce n'est pas facile, mais c'est possible de trouver une solution.

Mbappé titulaire demain ?

Peut-être, mais il n'est pas capable de jouer 90 minutes. Ce sera notre décision, on va en parler entre nous et on décidera demain. (...) Normalement, avec les absences de Ney et Edi, il joue 9, mais la question c'est de savoir s'il commence ou s'il finit le match.

Les objectifs de Mbappé cette saison

On a des objectifs très précis que je ne peux pas dévoiler en conférence de presse. Il y a des choses à travailler dans les dernières touches ou pour créer des espaces. Tactiquement, il y a des choses différentes à chaque match, on peut trouver des espaces différement aussi. Il est important qu'il retrouve sa confiance. Il a eu beaucoup d'occasions pour son premier match (à Bordeaux, ndlr), c'est la meilleure chose. Je ne peux pas arrêter de le pousser.

La chaude ambiance de

Tout le monde m'a dit que l'atmosphère est incroyable ici. C'est notre défi de faire un bon match dans cette atmosphère face à un grand club qu'est Galatasaray. Et je pense que nous en sommes capables.

Enchaîner après le

Les choses sont plus difficiles, on ne joue pas à domicile. C'est un avantage pour Galatasaray, mais c'est notre défi de recommencer encore. Il n'y a pas 3-0 pour nous là, il y a eu 3-0 face au Real Madrid. C'est fini. On doit recommencer et montrer la même mentalité. Mais c'est une belle occasion pour nous. On a fait trois matches de bonnes qualité contre le Real Madrid, et Bordeaux. C'était vraiment difficile et il est essentiel que l'équipe joue avec le même état d'esprit et fasse les même efforts.

Falcao, le principal danger ?

Ils ont beaucoup de joueurs de qualité comme Ryan Babel aussi. Mais c'est toujours compliqué de jouer contre Falcao. Il a beaucoup de qualités et d'expérience. Il l'a montré pendant des années. On va être attentif à beaucoup de choses. Il n'y aura pas de plan anti-Falcao, mais je suis sûr que mes défenseurs le connaissent très bien.

