Trabzonspor vs Galatasaray

Mercredi, Manchester United a reçu des nouvelles encourageantes concernant la recherche d'un nouvel attaquant.

De plus, Galatasaray a élaboré un plan de 900 millions d'euros pour recruter Victor Osimhen et Leroy Sané, et les raisons pour lesquelles Arsenal privilégie Benjamin Sesko à Viktor Gyokeres ont été révélées.

Arsenal privilégie Benjamin Sesko à Viktor Gyokeres, car il est prêt à concurrencer Kai Havertz pour le poste d'attaquant titulaire, selon FootballTransfers.

Le plan financier de Galatasaray

Galatasaray prévoit de son côté de financer les recrutements de Leroy Sané et Victor Osimhen en vendant son centre d'entraînement pour un montant pouvant atteindre 900 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Le président du Sporting CP, Frederico Varandas, a confirmé l'existence de tensions importantes avec Viktor Gyokeres concernant un transfert estival, le joueur étant désormais mécontent et cherchant à partir.

Selon Fabrizio Romano, Manchester United suit avec intérêt l'évolution du Sporting et maintient un contact constant avec le joueur dans le but d'obtenir son accord pour un transfert.