Galatasaray-PSG, Thiago Silva : "Sur les derniers matches, on a vu que Cavani nous manquait"

Le capitaine du PSG était en conférence de presse ce lundi à Istanbul avant Galatasaray-PSG mardi (21h) en Ligue des champions.

Le PSG peut-il faire mieux que la saison dernière en C1 ?

C'est difficile de faire des comparaisons, mais je crois que cette année on a une équipe solide, avec des joueurs qui sont arrivés avec une très bonne mentalité. Même si on a perdu deux matches en championnat, on a fait un bon début de saison. On a bien démarré en aussi, face au , c'était le plus important. (...) Si on veut faire mieux que la saison dernière, il faudra attendre jusqu'à la fin de la saison.

Sa forme du moment et son contrat

Ce n'est pas seulement cette année que je commence fort la saison. J'avais bien démarré aussi la saison dernière par exemple. Je suis bien, je me sens bien. Je connais ma qualité dans cette équipe, tout ce que j'ai donné pour cette équipe. Mais ça va dépendre de cette saison. J'espère qu'on va pouvoir faire une bonne saison, et on verra à la fin si je vais prolonger, mais dans ma tête je suis très tranquille.

Un PSG aux deux visages

Ce sont deux compétitions différentes (L1 et C1, ndlr). La défaite chez nous contre Reims était difficile à gérer. On a fait beaucoup de changements, beaucoup de joueurs n'ont pas joué. L'équipe était très différente de celle face à Madrid. Mais si on pense qu'en rentrant sur le terrain ce sera facile, que Kylian ou Neymar va marquer un but, on va perdre. Ce match contre Reims, on ne méritait pas de le gagner. Face à , on a montré un autre visage.

L'absence prolongée de Cavani

C'est une blessure très difficile. Il travaille beaucoup, il fait beaucoup de soins. On doit faire attention. Il nous manque, bien sûr, parce que c'est le Matador, c'est notre attaquant. Il marque beaucoup de buts. Sur les derniers matches, on a vu qu'il manquait un peu sa qualité devant. C'est un joueur impressionnant et j'espère qu'il va revenir fort.

L'avalanche de blessures

Pour tout le monde, c'est un moment difficile, mais ça fait partie du foot. Tout le monde doit partager la responsabilité. On doit réléchir tous ensemble pour essayer de trouver la solution. (...) Mais on est fort même sans les blessés, alors imaginez ce qu'on peut faire avec tout le monde disponible. On doit tout faire pour réaliser une belle année tout ensemble, parce que c'est une année particulière pour nous.

Son association avec Kimpembe

Tous les grands joueurs veulent jouer les grands matches. Je suis venu ici pour ça, je suis content de jouer la Ligue des champions. Comme vous le savez, c'est l'objectif du club. Jouer avec un joueur de qualité, c'est trop facile. Presnel a eu un début de saison difficile, mais c'est un joueur très physique et fort mentalement. Si on doit jouer ensemble, on va tout faire pour gagner ce match. Il faut avoir cette défense forte pour être plus libre devant. Quand tu as une défense forte, physique et costaude, bien sûr que l'équipe va bien jouer, et c'est ce qu'on va essayer de faire demain.

Benjamin Quarez, au Türk Telekom Stadyumu (Istanbul)