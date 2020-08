Fulham vient à bout de Brentford (2-1) et s'invite en Premier League

Grâce à sa victoire face à Brentford (2-1) ce mardi soir, à Wembley, Fulham rejoint Leeds et West Bromwich Albion, déjà promus en Premier League.

Brentford et s'affrontaient ce mardi soir pour le compte de la finale des Play Off, en Championship.

En jeu ? Une montée et donc une place tant convoitée en la saison prochaine. À Wembley, les deux équipes, inhibées par la pression du rendez-vous, sont finalement parvenues à se départager au terme des prolongations, après 90 premières minutes particulièrement fermées.

Un doublé de Bryan offre la montée à Fulham

Fulham a mis un terme aux rêves de Brentford grâce à un doublé salvateur de Joe Bryan. D'abord, le latéral s'est chargé d'ouvrir le score d'un coup franc lointain (105e), profitant du mauvais placement du portier adverse sur cette phase arrêtée. Ensuite, ce même Joe Bryan, décidément très en vue dans ce match, est parvenu à doubler la mise au terme d'une action rondement menée aux abords de la surface de réparation, offrant le but de la montée du pied droit, lui le gaucher (117e).

Dans le bout du temps additionnel, Brentford tentait bien de réagir. Trop tardivement. Le but inscrit de la tête par Dalsgaard n'y changeait rien (120e) et l'arbitre sifflait la fin de la rencontre quelques secondes plus tard. Tard dans la nuit londonienne, c'est bien Fulham qui décroche son billet pour la Premier League, un an après sa relégation en Championship. Grâce à sa victoire, l'équipe entraînée par Scott Parker rejoint Leeds et West Bromwich Albion, déjà promus.