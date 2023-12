Fulham - Arsenal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Fulham reçoit Arsenal, dimanche, pour le compte de la 20e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La Premier League anglaise va disputer la 20e et dernière journée de l’année civile 2023 avant de retrouver la nouvelle année, qui s’annonce. Fulham donne rendez-vous à son homologue d’Arsenal au Stade Craven Cottage, dimanche.

Arsenal en quête de rebond

Auteur d’un bon début de saison, Fulham connaît des difficultés ces dernières semaines en championnat anglais. Bien qu’ils soient loin de la zone rouge, les Cottagers n’ont pas du tout convaincu lors de leurs trois dernières sorties en Premier League. Alors qu’ils avaient enchaîné deux larges succès début novembre contre Nottingham Forest (5-0) et West Ham (5-0), les hommes de Marco Silva ont été battus par Newcastle (3-0), Burnley (0-2) et Bournemouth (3-0) lors de leurs récents matchs en championnat. Actuellement 13e, Fulham (21 points) pourrait réduire l’écart avec Bournemouth (12e, 25 points) en cas de victoire.

De l’autre côté, Arsenal (2e, 40 points) tentera de terminer 2023 en tête de la Premier League. Mais ceci non seulement en cas de victoire, mais aussi de contre performance de Liverpool (1er, 42 points). Pour leur dernière sortie en championnat, les protégés de Mikel Arteta ont été surpris par West Ham United. Les Gunners s’étaient inclinés (0-2) face aux Hammers lors de la 19e journée. Si Arsenal bat Fulham ce dimanche, il prend provisoirement la première place en attendant la réaction des Reds face à Newcastle, le jour du nouvel An.

Horaire et lieu de match

Fulham – Arsenal

20e journée de Premier League

Lieu : Stade Craven Cottage

A 15h française

Les compos probables du match Fulham - Arsenal

Fulham : Leno – Castagne, Adarabioyo, Bassey, Robinson – Palhinha, Reed – Wilson, Pereira, Iwobi - Jimenez

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Odegaard, Rice, Havertz – Saka, Jesus, Martinelli

Sur quelle chaîne suivre le match Fulham – Arsenal

La rencontre entre Fulham et Arsenal sera à suivre ce dimanche 31 décembre 2023 à partir de 15 heures sur Canal +. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.