Frenkie de Jong, le nouveau rebondissement

Barcelone devrait être très actif cet été, mais les récents développements signifient qu'il devra vendre pour recruter ses cibles privilégiées.

Et l'un des candidats potentiels qui aurait pu figurer sur le marché ne le sera plus, c'est décidé.

Ce joueur est Frenkie de Jong, qui a retrouvé le chemin du succès ces derniers mois. En première partie de saison, on pensait que le milieu de terrain néerlandais quitterait Barcelone cet été, étant donné qu'il était considéré comme un joueur de l'effectif par l'entraîneur Hansi Flick. Mais il est désormais titulaire et figure dans le « onze de gala » de Flick, devant des joueurs comme Marc Casado et Gavi.

De Jong est actuellement sous contrat avec Barcelone jusqu'à la fin de la saison prochaine, ce qui explique pourquoi son avenir a été tant spéculé ces derniers mois. Cependant, le club prévoit de lui proposer un nouveau contrat dans les prochaines semaines, le directeur sportif Deco devant mener les négociations. Et maintenant, Relevo affirme qu'il ne sera pas autorisé à quitter la Catalogne cet été, sauf offre « hors norme ».

Même si de Jong ne prolonge pas avant l'été, Barcelone entend bien faire savoir qu'il est intransférable, sauf offre irréfutable. C'est une mauvaise nouvelle pour des clubs comme Liverpool et Arsenal, qui auraient tous deux envisagé un transfert lors du prochain mercato.

Il est logique pour Barcelone de conserver de Jong, compte tenu de ses performances impressionnantes ces derniers mois. Il doit signer un nouveau contrat, et il est important que celui-ci prévoie une baisse de salaire significative, étant donné que le club ne peut pas se permettre de lui verser le salaire qu'il perçoit actuellement en raison de ses problèmes financiers avérés.