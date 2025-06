Frenkie de Jong, le happy ending

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré espérer pouvoir annoncer prochainement un nouveau contrat pour Frenkie de Jong

S'exprimant sur un terrain de golf près de Barcelone lors de la « Coupe Koeman », un événement caritatif, Laporta a également enterré la hache de guerre avec l'entraîneur qu'il a limogé huit mois après son retour au pouvoir.

Avant d'aborder l'avenir de de Jong, Laporta avait répondu pour la deuxième fois cette semaine à l'Athletic Club, alors que les deux géants se disputent publiquement l'avenir de Nico Williams. Malgré un départ quasi certain en début d'année, sa situation s'est inversée.

« Nous souhaitons que Frenkie reste parmi nous pendant de nombreuses années. Pour moi, c'est un joueur clé pour notre équipe. Tout est sur la bonne voie, tout à fait ; je pense que nous aurons des nouvelles bientôt », a déclaré Laporta à Sport.

Après avoir intégré le onze de départ d'Hansi Flick, les relations se sont apaisées entre Barcelone et de Jong, l'un des joueurs les mieux payés du club en raison de reports de paiement du précédent régime. Malgré les tensions avec la direction, qui a tenté de le forcer à partir, de Jong devrait accepter un nouveau contrat avec un salaire inférieur, selon Diario AS. L'objectif est de conclure le nouveau bail avant la fin du mois afin de libérer de l'espace pour Joan Garcia.

Ronald Koeman et Joan Laporta mettent fin à leurs relations tendues

Koeman était également présent lors de son tournoi et a vivement critiqué Laporta concernant son limogeage et le manque de soutien du président. Cependant, les deux hommes ont déclaré au quotidien catalan que cette situation appartenait au passé.

« Cela fait un moment, et oui, nous avons pris un café, car le plus important, c'est le Barça », a déclaré Koeman à Sport. Parfois, dans la vie, il y a des choses bien plus importantes qu'un problème ou un conflit entre deux personnes. Pour le bien du Barça, du président et moi-même, nous avons fait la paix. Nous n'avons pas beaucoup parlé ; il faut aller de l'avant ; le Barça est le plus important.

Laporta a adopté une approche similaire de réconciliation.

« Il y a de l'affection. Ronald est une personne formidable, ainsi qu'une légende du Barça. Cela nous unit. Nous sommes unis par le Barça et par de nombreux sentiments. Ce qui se passait n'avait aucun sens. Ce n'était pas un café, c'était un shot de café pour nous remonter le moral. Nous avons des amis en commun, et cela nous a permis de renouer. »