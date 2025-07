Frenkie de Jong, ça n'en finit pas

Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Barcelone s'était fixé comme objectif de s'assurer qu'aucun de ses joueurs n'atteigne la dernière année de son contrat cet été, à l'exception du vétéran Robert Lewandowski.

Cependant, Frenkie de Jong et Eric Garcia se trouvent tous deux dans cette situation.

Ce dernier devrait signer un nouveau contrat à un moment donné, l'entraîneur Hansi Flick ayant insisté pour qu'il reste au club. De Jong devrait également rester, mais les Blaugrana ont subi des retards de la part du Néerlandais.

Il a été rapporté que Barcelone et de Jong ont déjà conclu un accord verbal pour renouveler le contrat du Néerlandais, actuellement l'un des deux joueurs les mieux payés de l'équipe avec Lewandowski, moyennant une baisse de salaire. Il est prévu que de Jong s'engage pour quatre années supplémentaires, ce qui lui permettrait d'avoir 32 ans à l'expiration de son contrat.

L'un des facteurs clés du déblocage des négociations, en cours depuis une bonne partie de l'année dernière, a été la décision de De Jong de se séparer de son agent Ali Dursun, avec qui les relations étaient tendues au club. MD (via Sempre Barca) indique que De Jong n'a pas encore officiellement rompu ses liens avec Dursun, ce qui empêche le club d'avancer sur le renouvellement. Malgré cela, malgré le temps qui passe, Barcelone est serein et s'attend à ce que le renouvellement soit confirmé au plus vite.

Incitation à finaliser le renouvellement de De Jong

L'une des raisons pour lesquelles Barcelone espère que ce sera le cas est l'impact sur son plafond salarial. Si De Jong accepte un salaire inférieur sur quatre ans, libérer de l'espace pour recruter des joueurs comme Wojciech Szczesny, Joan Garcia et potentiellement Marcus Rashford sera d'une grande aide. Pour y parvenir, Barcelone doit finaliser le renouvellement avant la fin du mercato.