Frank Lampard révèle qu'il a tenté de recruter Haaland à Chelsea

Manchester City était loin d'être le seul club intéressé par les services d'Erling Haaland ces dernières années.

Lorsque le Norvégien évoluait encore à Salzbourg, Frank Lampard aurait pu devenir son entraîneur. Le manager des Toffees a admis qu'il était bien conscient du talent de Haaland, même à ce stade précoce, et c'est pourquoi il a essayé de le recruter, bien que cela ne se soit jamais concrétisé.

"[Haaland] est un joueur extraordinaire et les meilleurs joueurs de haut niveau peuvent généralement faire ce qu'il fait dans un championnat de haut niveau", a déclaré Lampard aux journalistes avant le match d'Everton contre City. "J'ai entraîné contre lui lors d'un match de pré-saison lorsqu'il jouait pour Salzbourg. J'ai essayé de le faire signer à Chelsea, mais ça n'a pas marché.

"Il était clair dans notre préparation d'avant-match ce que ce garçon était. Il faut lui rendre justice. Nous allons l'affronter et je respecte ceux qui sont au sommet de leur art. J'ai regardé la finale de la Coupe du monde avec [Kylian] Mbappé et [Lionel] Messi et Haaland s'est placé dans cette catégorie à un très jeune âge."

La nouvelle sera une pilule amère à avaler pour la plupart des fans de Chelsea, car l'équipe de l'ouest de Londres a eu du mal à trouver des attaquants constamment prolifiques pendant plusieurs années. L'une des recrues de Lampard à Chelsea, Kai Havertz, a marqué lors de la victoire 2-0 contre Bournemouth lors de leur retour en championnat. Les choses ne sont pas plus faciles pour Lampard et Everton, qui se rendront samedi à l'Etihad pour y affronter Haaland et ses coéquipiers, qui tentent de suivre le rythme d'Arsenal en tête de la Premier League.