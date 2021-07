France, Zinedine Zidane prêt à attendre les Bleus ?

L'ancien entraîneur du Real Madrid n'envisagerait rien d'autre que l'équipe de France et serait prêt à attendre.

Zinedine Zidane à la tête des Bleus ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est peut-être pour bientôt. Après l'échec de la France à l'Euro 2020, éliminée par la Suisse dès les huitièmes de finale, Noël Le Graët a pris le temps, mais le président de la FFF a bel et bien confirmé Didier Deschamps à son poste de sélectionneur. Le natif de Bayonne est sous contrat avec la fédération jusqu'à fin 2022, après la Coupe du monde au Qatar.

Pourtant, Noël Le Graët aurait pu faire le choix du renouveau pour les Bleus, puisque comme en 2018, Zinedine Zidane était sur le marché après avoir quitté le Real Madrid cet été. L'ancien numéro 10 des Bleus va devoir prendre son mal en patience. Et un choix s'offre à lui. Prendre la tête d'un nouveau club et prendre le risque de ne pas être disponible quand le poste de sélectionneur des Bleus se libérera ou attendre sans savoir quand ce sera le cas.

Selon les informations de L'Equipe, Zinedine Zidane a tranché. En effet, l'ancien entraîneur du Real Madrid n'aurait pas envie de reprendre un club pour le moment. Il aurait même déjà refusé des offres venues d'Angleterre, d'Asie et du Golfe. De belles propositions sur le plan financier pour les deux derniers cités. "Zizou reste un sentimental dans ses choix. Et il y en aura toujours quatre qui auront une préférence à ses yeux avec Bordeaux, la Juventus, le Real et l'équipe de France", confie l'un des proches de Zidane à L'Equipe.

Zidane a toujours les Bleus dans son coeur et dans sa tête

L'article continue ci-dessous

"L'élimination l'a chagriné, surtout dans ces conditions et malgré le doublé de Karim Benzema. Il reste l'un des premiers supporters de l'équipe de France, comme il l'est de tous les clubs où il a vécu des émotions fortes. Zinedine suit les Bleus de près. Ils sont à jamais dans son coeur. Il est prêt à beaucoup de choses pour eux, comme il l'avait prouvé avec son retour en 2005. Il a toujours gardé des contacts autour et dans la sélection. Sans le vouloir, il a beaucoup d'informations qui lui reviennent. Zizou est toujours au courant de tout", a ajouté un proche de l'ancien numéro 10.

Une chose est dorénavant plus claire que jamais, Zinedine Zidane rêve de diriger l'équipe de France. Et ce rêve pourrait bien se réaliser si l'ancien meneur de jeu décide d'attendre les Bleus. En effet, beaucoup le voient comme l'immense favori pour prendre la succession de Didier Deschamps. Avant l'Euro, le président de la FFF, Noël Le Graët, lui-même, avouait que le technicien ayant gagné trois Ligue des champions avec le Real Madrid avec les épaules pour être l'homme de la situation.

"Si Didier Deschamps arrêtait, la première personne que je verrais, c'est Zinedine Zidane. S'il est disponible à ce moment-là, il sera l'homme de la situation", avait indiqué Noël Le Graët. Ce ne sera pas avant 2022, mais tout indique que Zinedine Zidane est proche d'un retour chez les Bleus. Après avoir quitté l'équipe de France sur un coup de tête un soir de juillet 2006, Zinedine Zidane est prêt à y revenir pour.y relever un nouveau défi.