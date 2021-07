Trézeguet : "Zidane aurait pu gérer Ronaldo"

L’ancien attaquant français David Trézeguet voulait voir Zinédine Zidane prendre les commandes de la Juventus afin de « recadrer » Ronaldo.

Cet été, la Juventus de Turin a une nouvelle fois changé de patron technique. Après le passage décevant d'Andrea Pirlo, on a misé sur Massimiliano Allegri, l'ancien coach de cette formation. Un choix qui ravit tout le monde dans le camp piémontais sauf peut-être un homme.

David Trézeguet, qui officie comme ambassadeur de la Vieille Dame, estime qu’il aurait été mieux d’embaucher son compatriote Zinédine Zidane. En raison de ce qui lie ce dernier aux Bianconeri, mais aussi au vu de la propension qu’a ce dernier à gérer les stars et à en tirer le meilleur.

L'article continue ci-dessous

« Avec Zidane, il y aurait eu un dialogue »

« La meilleure chose qu’ils ont faite a été de signer Cristiano, personne ne s’attendait à CR7 dans un club qui a toujours soigneusement contrôlé ses finances. Bien sûr, il y a eu quelques problèmes avec ses coéquipiers, mais il a marqué 100 buts, a commencé par déclarer Trezegol dans un entretien à La Gazzetta dello Sport. Je pense que la seule personne qui aurait pu gérer ça, c’est Zidane. A la Juve, il y a peut-être un manque de dialogue. Un entraîneur peut prendre un joueur à part, lui montrer une vidéo d’un match et dire : ‘Regarde, tu as fait 90 minutes de marche, je veux que tu m’aides à gagner. Certains joueurs vous aident à gagner des matchs et vous ne voulez pas qu’ils vous affrontent, Ronaldo est l’un de ces joueurs et Dybala aussi. D’autres, avec tout le respect que je vous dois, un peu moins ».

Ronaldo a déjà effectué trois saisons à Turin et il est bien parti pour en accomplir une quatrième. Jeudi, le directeur sportif de la Juve a indiqué qu’il n’y a rien à l’instant t qui plaide en faveur d’une séparation.

Pour rappel, en tant que joueur, Trézeguet a cotoyé Zinedine Zidane pendant huit ans en équipe nationale (de 1998 à 2006). Et en club, il a évolué à ses côtés durant une saison. C’était celle de 2000-2001 avec la Juventus.