France - Un vestiaire au bord de l'implosion ?

L'équipe de France a connu beaucoup de tensions sur et en dehors du terrain lors de l'Euro 2020 et cela risque de laisser des traces.

Qu'il semble loin le temps où l'équipe de France décrochait sa deuxième étoile de champion du monde en Russie. Cet Euro 2020 va laisser des traces chez les Bleus et pour cause, l'équipe de France a connu de l'agitation en interne sur et en dehors du terrain. Contrairement à ce que les joueurs avançaient en conférence de presse, le groupe ne vivait pas si bien que cela de toute évidence et plusieurs épisodes ont laissé des traces pour le futur.

Les tensions auraient même débuté dès l'annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France selon les informations de L'Equipe. Un cadre des Bleus aurait très mal vécu la campagne de communication sur les réseaux sociaux, clairement orienté sur l'attaquant du Real Madrid. L'embrouille entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé a marqué les mémoires. L'attaquant de Chelsea reprochant à celui du PSG de l'ignorer sur le terrain.

Le meilleur buteur de Ligue 1 a voulu lui répondre dans la foulée devant les médias et a eu un comportement "boudeur". Un comportement qu'auraient mal vécu certains tauliers des Bleus, comme Hugo Lloris, Moussa Sissoko ou Steve Mandanda. En outre, Kylian Mbappé a cristallisé de grandes frustrations dans le groupe. D'après Le Parisien, certains joueurs auraient mal vécu l'idolâtrie médiatique autour du n°10 des Bleus.

Mbappé au centre de nombreuses tensions

Le journal avance aussi qu'Antoine Griezmann n'a pas apprécié que le natif de Bondy affiche de manière exacerbée sa joie d'évoluer avec Karim Benzema plutôt qu'avec Giroud, dont l'attaquant du FC Barcelone est assez proche. Concernant Antoine Griezmann, plusieurs de ses proches dans le vestiaire, comme Paul Pogba et Olivier Giroud, n'auraient pas apprécié de voir son influence diminuer dans le groupe alors qu'il était le leader technique de l'équipe depuis 6 ans.

Et enfin cerise sur le gâteau, le match de l'équipe de France contre la Suisse où tout a explosé aux yeux de tous. En toute fin de match, Adrien Rabiot et Paul Pogba se sont pris le bec sur le but de l'égalisation de la Suisse, lors du quel le numéro 6 des Bleus a été coupable de perdre le ballon menant au but. Benjamin Pavard et Raphaël Varane ont également été aperçu en train de s'échanger des mots avec animosité durant le match.

L'échange très tendu entre Kingsley Coman et Didier Deschamps durant la mi-temps de la prolongation est également encore dans toutes les têtes, au même titre que l'échange entre Paul Pogba et le sélectionneur dans la foulée. En plus de tout ça, en dehors du terrain, le climat était également tendu entre l'entourage de plusieurs joueurs dont la mère d'Adrien Rabiot et la famille de Pogba et de Mbappé. En 2018, l'unité des Bleus a fait leur force, elle s'est totalement écroulée. Il va désormais falloir tout reconstruire.