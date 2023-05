France U20 – Corée du Sud U20 : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur France-Corée du Sud.

Les Bleuets lancent leur Mondial

La génération des Pogba, Varane, Areola, Thauvin avait remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2013. Dix ans plus tard, une nouvelle génération va tenter de faire aussi bien afin de gagner pour la deuxième fois le trophée ultime de cette catégorie d'âge.

Malgré un effectif amputé de nombreux joueurs, les Bleuets sont confiants et vont commencer leur campagne par un match contre la Corée du Sud.

« C'est l'équipe la plus homogène du groupe. La Corée a l'habitude de disputer des phases finales en Coupe du monde : finaliste il y a 4 ans contre l'Ukraine, ce n'est pas rien. J'ai supervisé les trois derniers matches en Coupe d'Asie U20. La Corée, qui s'est inclinée en demi-finale avec un mélange de joueurs techniques et vifs, m'a fait belle impression collectivement. Ce sera un adversaire de qualité, un peu à l'image des Japonais que l'on avait affronté au mois de novembre en Espagne (2-1), discipliné mais avec de l'explosivité et des joueurs capables de faire la différence en un contre un devant », a confié Landry Chauvin, le sélectionneur de l'équipe de France des moins de 20 ans.

Date, horaire et lieu de France U20 – Corée du Sud U20

Date : Lundi 22 mai 2023 Ville : Mendoza (Argentine) Stade : Estadio Malvinas Argentinas Heure du coup d'envoi : 20h00 heure française (15h00 heure locale) Compétition : 1ère journée du groupe F de la Coupe du monde des moins de 20 ans

Sur quelle chaîne voir le match France U20 – Corée du Sud U20 ?

En France, la rencontre entre l'équipe de France U20 et la Corée du Sud U20 sera diffusée sur La Chaîne L'Equipe.

Le streaming pour voir le match France U20 – Corée du Sud U20

En France, il sera de possible de voir le match France U20 – Corée du Sud U20 en streaming sur l'application L'Equipe Live et sur FIFA+.

Les compositions probables de France U20 – Corée du Sud U20

Pour cette compétition, chaque équipe est composée de 21 joueurs. Le groupe de l'équipe de France des moins de 20 ans est le suivant :

Gardiens de buts : Lucas Lavallee, Yann Lienard, Thimothée Lo-Tulala. Défenseurs : Ousmane Camara, Thérence Koudou, Check Keita, Félix Nzouanga, Brayann Pereira, Jordan Semedo, Tanguy Zoukrou. Milieux de terrain : Martin Adeline, Warren Bondo, Etienne Camara, Florent Da Silva, Soungoutou Magassa. Attaquants : Malamine Efekele, Antoine Joujou, Sekou Lega, Wilson Odobert, Alexis Tibidi, Alan Virginius.

Pour la Corée du Sud, les joueurs sélectionnés sont :

Gardiens de buts : Kim Jun-hong, Kim Jung-hoon, Moon Hyeon-ho. Défenseurs : Park Chang-woo, Hwang In-taek, Choi Seok-hyeon, Lee Chan-wook, Choi Ye-hoon, Cho Young-kwang, Bae Seo-joon, Kim Ji-soo. Milieux de terrain : Park Hyun-bin, Kim Yong-hak, Lee Seung-won, Bae Joon-ho, Kang Seong-jin, Kang Sang-yun, Lee Seung-joon, Lee Ji-han. Attaquants : Lee Youn-jun, Park Seung-ho.

