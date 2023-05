Calendrier, équipes, joueurs, groupes, stades, télévision, streaming : le guide de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023

Retrouvez toutes les infos pratiques sur la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023 dans notre guide de la compétition.

Quand et où a lieu la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023 ?

La Coupe du monde des moins de 20 ans 2023 se déroule en Argentine du samedi 20 mai au dimanche 11 juin. La compétition devait se tenir initialement en Indonésie mais la FIFA lui a retiré l'organisation après son refus d'organiser le tirage au sort en raison de la présence d'Israël.

Quelles sont les équipes qualifiées pour la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023 ?

24 équipes participent à la phase finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023 :

• Quatre de l'AFC : Corée du Sud, Irak, Japon, Ouzbékistan.

• Quatre de la CAF : Gambie, Nigeria, Sénégal, Tunisie.

• Quatre de la CONCACAF : Etats-Unis, Guatemala, Honduras, République dominicaine.

• Cinq de la CONMEBOL : Argentine (pays hôte), Brésil, Colombie, Equateur, Uruguay.

• Deux de l'OFC : Fidji, Nouvelle-Zélande.

• Cinq de l'UEFA : Angleterre, France, Israël, Italie, Slovaquie.

Quels sont les joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023 ?

Chaque équipe peut sélectionner un maximum de 21 joueurs et ils doivent tous être âgés de moins de 20 ans.

La liste des 21 joueurs français sélectionnés par Landry Chauvin est la suivante :

• Gardiens de buts : Lucas Lavallee, Yann Lienard, Thimothée Lo-Tulala

• Défenseurs : Ousmane Camara, Thérence Koudou, Check Keita, Félix Nzouanga, Brayann Pereira, Jordan Semedo, Tanguy Zoukrou

• Milieux de terrain : Martin Adeline, Warren Bondo, Etienne Camara, Florent Da Silva, Soungoutou Magassa

• Attaquants : Malamine Efekele, Antoine Joujou, Sekou Lega, Wilson Odobert, Alexis Tibidi, Alan Virginius

Cliquez ici pour consulter la liste des 504 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023.

Quel est le format de la compétition ?

La Coupe du monde des moins de 20 ans 2023 commence avec une phase de groupes (6 groupes de 4 équipes).

Le tirage au sort de la phase de groupes a été effectué le 21 avril et est le suivant.

Groupe A Argentine, Ouzbékistan, Guatemala, Nouvelle-Zélande Groupe B Etats-Unis, Equateur, Fidji, Slovaquie Groupe C Sénégal, Japon, Israël, Colombie Groupe D Italie, Brésil, Nigeria, République dominicaine Groupe E Uruguay, Irak, Angleterre, Tunisie Groupe F France, Corée du Sud, Gambie, Honduras

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront ensuite qualifiées pour la phase à élimination directe avec des huitièmes de finale des quarts de finales, des demi-finales, le match de classement pour la troisième place et la finale.

Au total, 52 matches auront lieu lors de ce Mondial des moins de 20 ans.

Cliquez ici pour consulter le calendrier complet des matches de la Coupe du Monde des moins de 20 ans 2023.

Quels sont les stades de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023 ?

Quatre stades ont été retenus pour accueillir la Coupe du monde des moins de 20 ans.

Stade Ville Capacité Estadio Único Diego Armando Maradona La Plata 53 000 places Estadio Único Madre de Ciudades Santiago del Estero 30 000 places Estadio Malvinas Argentinas Mendoza 42 000 places Estadio San Juan del Bicentenario San Juan 25 286 places

Télévision, streaming : Qui diffuse la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023 ?

En France, les 52 matches la Coupe du monde des moins de 20 ans seront diffusés sur les chaînes du groupe L'Équipe : à la télévision via « La chaîne L'Équipe » et sur internet via « L'Équipe Live » (espace TV du site et de l'application).

Raphaël Sebaoun et Sébastien Tarrago assureront les commentaires des matches des Bleuets tandis que Candice Rolland et Dave Appadoo seront en charge des plus belles affiches. La présentation de la compétition sera assurée par Messaoud Benterki.

Des résumés des matches, les coulisses de la compétition et des images insolites seront également visibles dans les émissions « L'Equipe de Greg » et « L'Equipe du soir ».