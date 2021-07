France - Pour Pogba, Mbappé "n'est pas coupable"

Le milieu de terrain de l'équipe de France a pris la défense de son compatriote, auteur du penalty de la défaite face à la Suisse.

Plus que quiconque, Kylian Mbappé n'a pas été épargné par les critiques depuis l'élimination de l'équipe de France en huitièmes de finale de l'Euro 2020 contre la Suisse. L'attaquant du Paris Saint-Germain a manqué le cinquième penalty des Bleus et a donc provoqué l'élimination de son équipe. Au cours de la compétition, Kylian Mbappé n'a pas marqué le moindre but et a trop peu répondu aux attentes placées en lui.

Pourtant, si les supporters des Bleus n'ont pas hésité à le cibler sur les réseaux sociaux notamment et que certains experts lui font savoir qu'il n'a pas eu le niveau escompté, ni même la bonne attitude tout au long de la compétition, d'autres prennent sa défense. Adil Rami pense que les critiques à son encontre vont l'aider à grandir et à remporter le Ballon d'Or à l'avenir. Paul Pogba n'est pas allé jusque-là, mais il a pris la défense de son coéquipier.

Après tout, si Kylian Mbappé a raté le penalty décisif, Paul Pogba s'est de son côté, rendu coupable de la perte de balle permettant à la Suisse d'inscrire le troisième but égalisateur en toute fin de rencontre. Invité de la fameuse émission espagnol El Chiringuito, dans laquelle son frère est consultant régulièrement, lors d'un appel visio, le milieu de Manchester United a fermement pris la défense du numéro 10 des Bleus et estime qu'il n'est pas le coupable de l'élimination de la France.

"On est tous dans le même bateau"

"Quand vous avez de grands joueurs, vous espérez de grandes choses. Tout le monde l'attend, tout le monde attend de le voir marquer cinq buts, être meilleur buteur de l'Euro. Mais il s'est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain. C'est le plus important. C'est un grand joueur. C'est aussi une leçon pour lui, il va grandir et il va revenir. Il n'y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau. Le football est comme ça, parfois magnifique, parfois cruel. Il faut l'accepter, réfléchir. On apprend et on reviendra plus forts", a analysé Paul Pogba.

Le numéro 6 de l'équipe de France n'a pas non plus caché sa déception après l'élimination de son équipe : "Mon sentiment après l'élimination ? Je ressens un peu de tout. De la tristesse parce qu'on sait qu'on peut passer… J'ai pleuré parce que c'était de notre faute, c'était un match très émouvant pour tout le monde. C'était un grand rêve pour nous. Jouer un France-Espagne ? Je le voulais aussi. J'espère que nous jouerons une autre fois".

En fin de contrat en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba a forcément été interrogé sur son avenir et plus précisément sur une possible venue au Real Madrid. Mais le milieu de terrain des Bleus s'attendait au piège et l'a évité en bottant en touche : "Le Real Madrid ? Je m'attendais à cette question (rires). Je dois donc vous remercier pour le temps passé ensemble, mais je dois y aller. Ils m'attendent (en riant encore)".