France, Rami pense que les critiques seront bonnes pour l'avenir de Mbappé

Adil Rami estime que les critiques contre Kylian Mbappé vont lui permettre de devenir plus fort et de remporter le Ballon d'Or dans sa carrière.

L'équipe de France n'est pas épargnée par les critiques depuis son élimination prématurée de l'Euro 2020 en huitièmes de finale face à la Suisse. Le sélectionneur, Didier Deschamps, en a pris pour son grade, Paul Pogba, auteur de la perte de balle sur le troisième but des Suisses, aussi, plus globalement même l'ensemble de l'équipe a reçu des critiques. Mais celui qui a été le plus ciblé par les supporters et les observateurs, c'est Kylian Mbappé.

Meilleur buteur de Ligue 1 et auteur d'une saison fantastique avec le PSG notamment en Ligue des champions où il a brillé contre le FC Barcelone et le Bayern Munich, Kylian Mbappé n'est pas parvenu à se mettre à son avantage durant la compétition. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas marqué le moindre but durant les quatre matches de l'Euro et a parfois agacé en raison de son individualisme, de son attitude sur et en dehors du terrain.

Pourtant, Kylian Mbappé, auteur du penalty manqué ayant scellé l'élimination de l'équipe de France, va forcément apprendre de cette compétition. C'est dans la défaite qu'on apprend. Kylian Mbappé ne la connaît pas souvent, mais cette fois-ci, il a fait sa connaissance en bonne et due forme et va devoir en retenir la leçon. Pour Adil Rami, cette malheureuse expérience pourrait même lui servir dans le futur et être une rampe de lancement.

"Il n'a que 22 ans"

Au micro de RMC, le champion du monde 2018 a indiqué qu'il pense que les critiques à son encontre vont l'aider à progresser et à remporter un Ballon d'Or : "Son penalty arrêté [lors de la séance de tirs au but contre les Suisses], quelque part, c'est plutôt bien pour lui. Il va devoir passer par ces moments-là, tomber, échouer, se faire critiquer, pour gagner en maturité et comprendre ce qu'est le football. Quelque part, je suis content de le voir souffrir, car je sais qu'il sera Ballon d'Or grâce à ça".

"J'ai eu la chance de vivre avec lui et de le connaître. Il a toujours été comme ça. Rien ne me choque. (...) Peut-être que son comportement peut agacer parce qu'il veut tout tirer, se mettre en avant et faire comme son idole (Cristiano Ronaldo, ndlr) et les grands joueurs. Mais il ne faut pas oublier: c'est encore un enfant qui se cherche a besoin de prendre en maturité. Ses choix ne sont pas parfaits, parce qu'il n'a que 22 ans et qu'il a besoin d'apprendre", a ajouté Adil Rami.

Le défenseur de Boavista a tenu à rappeler que Kylian Mbappé n'a que 22 ans et qu'il ne faut pas l'oublier lorsqu'il est jugé : "Justement, ce qu'il dit n'est pas la réalité. Il le dit par rapport à son caractère. C'est sa vérité. Mais ça reste un enfant qui découvre ce monde et c'est compliqué d'être une grande star à son âge. Il a moins le droit à l'erreur que d'autres, parce qu'il a fait ces erreurs de communication en disant qu'il se foutait de l'âge. La réalité, c'est qu'il a 22 ans".