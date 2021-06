Un ancien international s’en prend à Mbappé

L’ex-international français Jérôme Rothen n’aime pas le comportement qu’affiche Kylian Mbappé avec la sélection.

Pour l’équipe de France, le premier objectif de l’Euro a été accompli, à savoir la qualification pour les 8es de finale. Les Bleus ont fini en tête de leur groupe et sans concéder le moindre revers. Le bilan est donc assez satisfaisant, mais cela n’empêche les critiques extérieures de pleuvoir.

Il est notamment reproché aux Tricolores de ne répondre aux attentes sur le plan du jeu. De plus, certaines individualités sont la cible de quelques remarques désobligeantes. C’est le cas de Kylian Mbappé.

L’attaquant du PSG a été montré du doigt par Jérôme Rothen. L’ancien international estime qu’il ne pense pas suffisamment au collectif. « On ne découvre pas que Kylian Mbappé a un égo surdimensionné, comme la plupart des footeux, et encore plus les attaquants, mais il y a plein de choses qui me dérangent, a commencé par confier l’ancien international sur RMC. Qu’il soit leader sur le terrain, pas de soucis. Ça reste un grand joueur, un leader dont on attend qu’il se sublime. Après, que ça dépasse le cadre du terrain, moi ça me dérange. Quand il réagit à Olivier Giroud, là on ne parle plus de terrain, on parle de vestiaire, on parle d’ambiance dans cette équipe ».

« Mbappé n’est pas dans le vrai »

Rothen a aussi le sentiment que Didier Deschamps ne parvient plus à asseoir son autorité dans le vestiaire. Et Mbappé n’y serait pas pour rien. « Deschamps n’arrive plus à gérer (l’égo de Mbappé). C’est problématique et même étonnant qu’il laisse Mbappé dire autant de choses, se disperser. (…) Et ça se voit sur le terrain. On ne peut pas dire que Kylian Mbappé a réussi son Euro jusque-là. Individuellement, est-ce qu’il est dans le vrai comme il l’a été au PSG sur toute la fin de saison ? Je réponds que non. On attend beaucoup mieux de Kylian Mbappé. »

Enfin, l’ex-Monégasque s’est étonné du fait que Mbappé ait eu la responsabilité des coups francs en équipe nationale. Pour lui, il n’a pas les qualités pour les tirer : « Si tu le mets tout là-haut, dans la catégorie des très grands, eh bien tu ne peux pas te satisfaire juste d’une déviation sur Karim Benzema et un duel gagné qui permet à Griezmann d’égaliser contre la Hongrie. Est-ce qu’il est conscient qu’il n’a pas la classe sur coup de pied arrêté que certains du groupe ? Qu’est-ce qu’il vient foutre là ? ».