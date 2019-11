France-Moldavie - Mbappé et Giroud titulaires, Digne préféré à Mendy

Didier Deschamps a décidé d'aligner la meilleure équipe possible ce jeudi soir face à la Moldavie. Mbappé et Giroud sont titulaires, tout comme Digne.

Soir de qualification pour les Bleus ce jeudi soir (20h45) au Stade de . Deuxièmes du groupe H, les Français, déjà qualifiés pour l' grâce au match nul entre la et l' (0-0) reçoivent la Moldavie, dernière avec 3 petits points au compteur. L'occasion pour les joueurs de Didier Deschamps de s'emparer de la première place du groupe, ce qui ne serait bien évidemment pas de trop en vue du tirage au sort des futures poules.

Mbappé et Giroud titulaires, Digne préféré à Mendy​

Pour cela, et malgré la faible opposition qui attend les tricolores, le sélectionneur a fait le choix d'aligner la meilleure équipe possible. Ainsi, Kylian Mbappé, absent lors du dernier rassemblement pour cause de blessure, fait son retour dans le onze de l'Equipe de France, et évoluera en attaque aux côtés d'Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kingsley Coman. Derrière cette ligne d'attaque, N'Golo Kanté est titulaire, tandis que Corentin Tolisso va lui aussi débuter la rencontre.

En défense, Lucas Digne, performant sous les couleurs d' en , est préféré à Benjamin Mendy, profitant notamment de la blessure de l'habituel titulaire en la personne de Lucas Hernandez, blessé. Le couloir droit est occupé par Benjamin Pavard, lui aussi en forme au . Dans l'axe, Clément Lenglet et Raphaël Varane sont alignés par Didier Deschamps. Enfin, Steve Mandanda débute dans les cages, lui l'habituelle doublure du capitaine Hugo Lloris.

La compo des Bleus :