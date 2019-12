France - Deschamps : "Il y a encore beaucoup de choses à faire"

Sur le banc des Bleus depuis 2012, le sélectionneur a prolongé son contrat jusqu'au Mondial 2022 au Qatar ce mardi. Avec encore beaucoup d'ambition.

Alors que Didier Deschamps a prolongé son contrat jusqu'en décembre 2022 ce mardi - soit jusqu'après le Mondial au - cette décision semblait une évidence pour le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët.

"Les résultats ne se discutent même pas, c'est une décision très logique. Les résultats sont probants, Guy Stéphan et Franck Rabiot continueront également", a-t-il déclaré ce mardi en conférence de presse, avant d'évoquer les objectifs fixés pour l'Euro : "Le dernier carré, c'est un objectif possible. Mais ce n'est jamais facile d'y arriver."

"Le tirage au sort n'a pas été extremement favorable donc il faut déjà passer les trois matches du 1er tour et je pense que notre équipe de par sa valeur fait partie des meilleures équipes mondiales. (...) Lorsqu'on a une compétition importante comme l'Euro il est important que les joueurs et le sélectionneur soient rassurés sur leur avenir. Le contrat n'a aucune clause négative."

"C'est une fierté et un honneur pour moi d'être sélectionneur de l'équipe de "

Le sélectionneur a ensuite pu répondre aux questions des journalistes, après avoir affirmé être honoré de poursuivre l'aventure avec les Bleus. "C'est une fierté et un honneur pour moi d'être sélectionneur de l'équipe de France, vous savez très bien l'attachement que j'ai toujours eu pour ce que représente ce maillot. Je suis très fier et très heureux de pouvoir poursuivre l'aventure."

Interrogé sur son ressenti, alors que cela fera dix ans en 2022 qu'il sera à la tête de la sélection, il a assuré regarder surtout vers l'avenir. "Il y a encore beaucoup de choses à faire. Du point de départ à aujourd'hui beaucoup de choses ont été faites et plutôt très bien faites du point de vue des résultats. Je n'ai pas pour habitude de regarder dans le rétroviseur. Ce qu'on a fait restera mais le plus important est ce qu'il y a devant nous."

L'article continue ci-dessous

"Si c'est passé très vite ? Je le vis très bien. Je l'ai dit plusieurs fois, je suis heureux, épanoui dans cette fonction de sélectionneur. J'ai quand même le privilège d'avoir les meilleurs joueurs français, avec un état d'esprit remarquable. Aujourd'hui il y a un engouement populaire, une proximité forte avec nos supporters. C'est une statisfaction mais il ne faut pas s'endormir là-dessus. Je suis convaincu que tous les joueurs sont conscients de la valeur de porter ce maillot."

Le champion du monde 1998 a évoqué sa relation avec son groupe, et notamment les 23 joueurs sacrés en . "Ce n'est pas les mêmes depuis la . L'équipe de France n'est pas figée, dans l'année et demie certains ont peut-être un peu disparu et ça va continuer à évoluer. C'est important d'avoir un noyau dur mais on n'est jamais à l'abri d'avoir des absences. Aujourd'hui je peux compter sur un groupe élargi de joueurs de qualité."

"Le Qatar c'est très loin, il n'y a qu'une lumière qui m'attire c'est l' , a-t-il enfin confié à la question de savoir s'il rêvait d'un doublé en 2022. Faisons en sorte de réussir cette nouvelle échéance qui nous attend."