France : Dembélé, Pogba... les grands gagnants du report de l'Euro 2020

Le report du championnat d'Europe à l'été 2021 est une aubaine pour certains, notamment les joueurs blessés qui auraient manqué la compétition.

Une aubaine pour certains, une déception pour d'autres. L'Euro n'aura pas lieu cet été mais bel et bien à l'été 2021 du 11 juin au 11 juillet afin de permettre aux championnats domestiques d'aller à leur terme suite à l'interruption de la saison en raison du Coronavirus. Outre l'impact sur l'organisation, ce report aura également une influence sur la liste des joueurs présents l'été prochain lors de cet Euro. Si certains risquent de faire les frais de ce report, d'autres peuvent le voir comme un signe du destin, une aubaine. Les joueurs en méforme, blessés, ou bien ayant eu une saison tronquée, auront un an de plus pour gagner ou reprendre leur place en sélection nationale. C'est notamment le cas chez certains joueurs de l'équipe de .

Ousmane Dembélé

Depuis près de trois ans, Ousmane Dembélé rime trop souvent avec blessure. L'international français a connu neuf blessures depuis son arrivée en Catalogne à l'été 2017 et manqué au total 504 jours de compétition et 80 matches avec son club. La dernière blessure en date de l'ancien Rennais date du 4 février et l'écarte des terrains jusqu'au mois d'août. La saison d'Ousmane Dembélé était donc d'ores et déjà terminée et ce dernier devait faire une croix sur l'Euro. Mais ce n'est plus le cas. Le champion du monde 2018 peut donc rêver d'une présence lors du prochain championnat d'Europe avec les Bleus.

Plus d'équipes

Pour cela, il faudra bien sûr que les blessures laissent tranquille Ousmane Dembélé. Mais même s'il n'est en aucun cas assuré de disputer l'Euro la saison prochaine, le report de la compétition lui offre au moins une chance d'y croire. Qui plus est, malgré ses blessures récurrentes, Ousmane Dembélé a souvent été retenu par Didier Deschamps. C'est bien simple, dès que l'ailier de 22 ans est apte, il est convoqué par le sélectionneur. Auteur de quatre buts en treize matches toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé doit se soigner, rejouer, enchaîner les matches et rester en bonne santé. C'est à ce prix-là qu'il pourra disputer l'Euro 2021.

Paul Pogba

Désireux de quitter pour rejoindre le l'été dernier, Paul Pogba a vécu une saison pour le moins étrange. Régulièrement accusé par la presse anglaise de simuler une blessure, d'en rajouter, de jouer la comédie pour forcer son départ chez les Merengue, le milieu de terrain français a peu joué. Sept rencontres de au compteur, huit toutes compétitions confondues. Un bien maigre bilan pour le champion du monde 2018 embêté par des problèmes à la cheville. Paul Pogba avait repris l'entraînement et était attendu prochainement de retour sur le terrain, avant que la saison ne soit suspendue.

Le milieu de terrain aurait très probablement disputé l' en accumulant du temps de jeu en cette fin de saison. Mais à quel niveau le champion du monde 2018 aurait-il été ? Sa saison actuelle est loin d'être la préparation idéale pour un évènement aussi important qu'un championnat d'Europe. D'autant que le milieu de terrain est un véritable leader chez les Bleus et doit être à son sommet comme lors de la 2018. En fin de contrat en juin 2021, Paul Pogba aura donc tout un été pour régler sa situation personnelle pour entamer la prochaine saison avec une seule préoccupation : ses performances sur le terrain.

Samuel Umtiti

En moins de deux ans, Samuel Umtiti a tout perdu. Promis à un grand avenir au et partenaire annoncé de Raphaël Varane pour la prochaine décennie chez les Bleus, le défenseur central passé par l'Olympique Lyonnais a été fortement gêné par ses genoux. Samuel Umtiti a vu Clément Lenglet, recruté par le Barça pour pallier à ses absences, lui passer devant dans la hiérarchie en club où il forme la charnière centrale en compagnie de Gérard Piqué mais aussi en équipe de France où il a récemment évolué dans l'axe de la défense aux côtés de Raphaël Varane.

L'avenir de Samuel Umtiti est encore inconnu (de nombreuses rumeurs l'annoncent sur le départ), tout comme les intentions de Quique Setien à son égard. Le nouvel entraîneur du Barça a tenté de le relancer et l'a remis dans le onze de départ au détriment de Clément Lenglet. Au top de sa forme physique, Samuel Umtiti semble être devant son compatriote dans la hiérarchie, que ce soit en club ou en sélection. Désormais, le défenseur central de 26 ans a un an pour récupérer son statut de titulaire indiscutable au Barça et chez les Bleus.

N'Golo Kanté

L'infatigable N'Golo Kanté a connu un coup de mou cette saison. Non pas que l'international français soit moins actif et moins bon qu'à l'accoutumée, mais le milieu de terrain inépuisable a connu des pépins physiques à répétition. Sorti dès la douzième minute face à Manchester United le 17 février dernier, l'ancien milieu de terrain de Leicester s'était arrêté brusquement, touché à la cuisse gauche. Une deuxième blessure musculaire cette saison, et la troisième au total. Avant la suspension de la saison, N'Golo Kanté n'avait toujours pas repris la compétition, et aurait manqué le rassemblement de mars.

Autant dire que N'Golo Kanté qui aurait entamé un contre la montre afin de reprendre la compétition, se mettre en rythme, retrouver ses sensations et atteindre son meilleur niveau afin de la saison, va pouvoir se remettre de ces pépins physiques l'esprit tranquille. Le milieu de terrain de 28 ans qui connaît son plus faible temps de jeu depuis ses débuts en en 2014-2015 avec aura le temps de se refaire la cerise et de repartir sur des bases saines la saison prochaine avec en point de mire l'Euro 2021.

Florian Thauvin

L'article continue ci-dessous

Champion du monde en 2018, Florian Thauvin n'avait pas la moindre chance de disputer l'Euro s'il avait eu lieu en 2020. Touché à la cheville début septembre, l'ailier de l' ne compte que vingt petites minutes de jeu sur toute la saison. Dix avant sa blessure face à l'ASSE, dix depuis son retour début mars contre Amiens. Autant dire qu'en à peine deux mois, Florian Thauvin n'aurait pas eu le temps de retrouver son meilleur niveau, de rattraper son retard sur ses concurrents et de convaincre Didier Deschamps de le convoquer dans sa liste des 23.

Meilleur joueur de l'OM lors des deux dernières saisons, Florian Thauvin va pouvoir se refaire une santé tranquillement et retrouver des sensations en cette fin de saison, lorsqu'elle sera relancée, et ensuite enchaîner avec la saison prochaine en espérant faire une saison pleine et ainsi retrouver sa place dans le groupe France. Lorsqu'il était en pleine possession de ses moyens, Florian Thauvin était régulièrement appelé par Didier Deschamps et s'il retrouve son niveau, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas de nouveau.

Les autres

Outre ces joueurs, d'autres, dans une moindre mesure peuvent bénéficier du report de l'Euro. Blessé pendant plusieurs mois durant la saison, Hugo Lloris aura certes 34 ans lors de l'Euro 2021, mais le portier des Bleus aura surtout plus de temps pour retrouver son meilleur niveau. Le gardien des Spurs a déjà prouvé lors du match aller face à Leipzig qu'il n'avait rien perdu de ses talents. Régulièrement freiné par les blessures, Anthony Martial montait en puissance ces dernières semaines. L'attaquant de Manchester United aurait pu être trop juste pour être dans les 23. Il aura une année supplémentaire pour convaincre Didier Deschamps et en multipliant les performances qu'il a fait récemment, nul doute qu'il sera bel et bien dans la liste des 23.