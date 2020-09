France-Croatie (4-2), Didier Deschamps : "Camavinga ? Il a le potentiel pour revenir"

Le sélectionneur de l'équipe de France a salué la belle entrée en jeu d'Eduardo Camavinga ce mardi pour sa première sélection contre la Croatie (4-2).

Didier Deschamps : Je lui avais déjà dit en début de stage, qu'il garde son naturel. Ce n'est pas toujours évident. Porter le maillot de l'équipe de , même s'il n'y a pas de supporters, c'est un poids et une responsabilité. Mais il est tellement à l'aise. Sur le plan athlétique, il est bien. Il a cette capacité d'utilisation du ballon, qui fait que malgré son âge il dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité. Tant mieux pour lui. Il devient le plus jeune international depuis longtemps. Il a le potentiel pour revenir.

Les difficultés de la première demi-heure

On perdait les duels. On était timides sur le plan technique. On a fait quelques erreurs. Au bout de trente minutes, j'ai senti qu'il y avait moins d'essence dans le moteur, et on a pris le dessus. Rentrer à 2-1 à la mi-temps, c'est flatteur pour nous. Mais c'est le foot. La deuxième mi-temps était meilleure. On a réussi à mettre quatre buts, on aurait pu en mettre d'autres. Le système est à peaufiner. J'ai effectué beaucoup de changements aussi, mais ce n'est pas une excuse. Il faut travailler les automatismes, on ne fait pas tout bien. Dans chaque système, il y a des avantages et des inconvénients. Cela demande du temps et je considère que c'est le moment.

Une évolution dans l'animation offensive ?

Pas sur la première demi-heure. Après, oui. Dans ce système, les joueurs de couloirs sont importants, mais ça dépend des déplacements des attaquants. Entre le match de samedi et ce soir, on a eu très peu de temps pour avoir des repères. Cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faudra trouver quelque chose de cohérent.

La performance de Martial

Je ne vais pas dire qu'il est métamorphosé, mais il a changé. Il est à un âge où il prend conscience de ce qu'il est capable de faire. Il fait la différence, il très solide, il peut marquer, provoquer. Je l'ai vu là comme je l'ai vu avec Manchester. Il a connu le haut-niveau et l'équipe de France très tôt. Ce n'est pas facile. Ce qu'il a fait aujourd'hui prouve qu'il est sur la bonne voie.

Antoine Griezmann meilleur qu'en

Plus il a de rythme, mieux c'est. Je me doutais qu'il serait beaucoup mieux aujourd'hui. Il a une bonne relation technique avec Anthony (Martial). L'équipe a besoin d'Antoine (Griezmann) à ce niveau-là.

Benjamin Quarez, au Stade de France.