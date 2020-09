France-Croatie (4-2) : une première sans complexe pour Camavinga

Apparu pour la première fois en équipe de France, Eduardo Camavinga a fait une entrée en jeu très remarquée ce mardi contre la Croatie (4-2).

Ce 8 septembre 2020 restera une date importante pour Eduardo Camavinga. Entré en jeu à la place de N'Golo Kanté (63e), le gamin de 17 ans et 10 mois a connu ses premières minutes en équipe de ce mardi contre la (4-2). Un moment historique, puisqu'il est devenu par la même occasion le plus jeune joueur à débuter en Bleus depuis Maurice Gastiner le 8 février 1914 (17 ans et 128 jours).

Avec son "grand frère" Nzonzi

Avec le n°6 sur le dos, habituellement porté par Paul Pogba, Camavinga a terminé le match aux côtés de Steven Nzonzi. Une doublette bien connue des supporters rennais, puisque les deux hommes évoluent ensemble en Bretagne depuis l'hiver dernier. La paire, déjà rodée, a plutôt bien fonctionné. Et comme à Rennes, Nzonzi s'est attelé à récupérer les ballons, laissant le soin à Eduardo Camavinga de se projeter vers l'avant.

L'ancien espoir de l'AGL Fougères, naturalisé français en novembre 2019, a joué sans complexe, profitant de sa demi-heure de jeu pour se montrer. Il n'a eu besoin que de sept minutes pour cadrer une frappe, récupérant le ballon, avant d'accompagner Anthony Martial et de trouver les gants de Livakovic d'un tir en dehors de la surface (71e).

Il n'est pas passé loin non plus de signer sa première passe décisive sur une nouvelle combinaison avec Martial (84e). Ce sera pour une prochaine fois. Et nul doute qu'il y en aura une ! Car Didier Deschamps, comme nous, a très certainement apprécié la fraîcheur de son jeune élément. Son aventure en équipe de France ne fait que commencer.

Benjamin Quarez, au Stade de France.