France – Chili, l’accueil réservé à Alexis Sanchez au Vélodrome

Alexis Sanchez fait son retour au Vélodrome, ce mardi soir, à l’occasion du match amical entre la France et le Chili.

La France sera face au Chili, ce soir du mardi 26 mars 2024 au Stade Orange Vélodrome dans le cadre du dernier match amical des Journées FIFA du mois de mars. Un match qui marquera le retour de l’ancien avant-centre marseillais, Alexis Sanchez, qui a quitté le club olympien l’été dernier après avoir marqué 18 buts avec la formation phocéenne.

Les supporters de l’OM n’ont pas oublié Sanchez

Après seulement une saison (2022-2023) passée au sein de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez, à la surprise générale, avait quitté le club du Sud de la France après que l’OM a décidé de ne pas renouveler son bail. Le Chilien avait inscrit 18 buts avec Marseille. Si la direction ne l’a pas prolongé, il a alors jugé bon de faire son retour à l’Inter Milan. Mais à l’OM, les supporters se souviennent de l’attaquant de 35 ans.

Getty

Supporter phocéen, Mathieu retient de Sanchez, « sa classe, sa grinta, ses buts » et avoue nourrir d’« énormes regrets » après que l’OM l’a laissé partir gratuitement. De son côté, Anthony se souvient de « son engagement pour Marseille », un maillot qu’il a porté avec « fierté ». « C’est vrai qu’il y avait un OM avec Sanchez et un autre sans lui, mais il y a aussi un peu de rancœur car il est parti sans que l’on sache vraiment pourquoi… », déplore pour sa part, Yanis.

Un "super accueil" réservé à Sanchez

Au micro de RMC Sport, Laurent espère que l’Orange Vélodrome réservera un « super accueil » à l’attaquant chilien de l’Inter Milan. Jérémy, avec son maillot rouge du Réal Madrid, partage cet avis. « Il faut une ovation car il nous a fait une sacrée saison, que personne n’avait fait avant, sauf des grands noms. On sera là pour le soutenir », a-t-il déclaré. « Il mérite des applaudissements », appuie Gillian, qui ajoute. « Malheureusement on aurait dû tout faire pour le garder, lui aussi aurait pu faire les efforts nécessaires, donc il ne faudra pas en faire trop non plus ».

Getty

« Il me manque. Dans le jeu, je préférais Sanchez à Aubameyang. Dans les remises, dos au jeu, dans les appuis, c’était un joueur complet je ne comprends pas pourquoi on ne l’a pas gardé, surtout pour le voir désormais chauffer le banc de l’Inter… Je pense que Pablo Longoria nous a un peu embrouillés. Alexis nous avait impressionnés », regrette Tony.

« D’ailleurs, s’il veut revenir, on le reprend », a lancé Laurent. Dans le même temps, certains supporters estiment qu’il faut siffler le Chilien pendant un moment pour l’incompréhension autour de son départ. Alexis Sanchez appréciera.