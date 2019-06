France - Brésil | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir sur le 8e de finale des Bleues

L'Équipe de France joue son premier match de la phase à élimination directe ce dimanche soir (21h), face à la Seleção de Marta.

Les Bleues débutent ce dimanche soir un "nouveau tournoi" dans cette 2019 avec le début de la phase à élimination directe. Les joueuses de Corinne Diacre sont opposées au en 8e de finale après un parcours parfait en poule d'un point de vue comptable. Pour ce qui est du jeu pratiqué et de l'animation dans les 30 derniers mètres, les observateurs attendent mieux de cette sélection qui n'a pas livré un grand match face au (1-0), lundi à Rennes.

De son côté, la Seleção a terminé à la 3e place du Groupe C, derrière l' et l' . Elle se présente avec quelques incertitudes pour cette rencontre au Havre : Marta et Formiga, deux de leurs vedettes, ne sont pas à 100% physiquement. La première citée est une véritable star du football mondial féminin, avec 17 buts en phase finale de Coupe du monde, et forme un duo complémentaire avec Cristiane sur le front de l'attaque.

Match vs Brésil Date Dimanche 23 juin Horaire 21h00

Sur quelle chaîne voir le match ?

En France, la rencontre sera diffusée sur deux chaines simultanément. En clair sur la chaîne TF1 du groupe du même nom. Et aussi sur la chaine cryptée Canal+. Elle sera également disponible en ligne via la plateforme de streaming des deux chaines

Les déclarations d'avant-match

Corinne Diacre (sélectionneuse de l'Equipe de France) : "Le Brésil n’est pas caractérisé pour être très bon défensivement, devant il y a beaucoup de pouvoir. J’ai une perception du Brésil qui est la mienne, je ne pense pas avoir dit que le Brésil n’était pas dangereux offensivement, ou alors je n’étais pas bien réveillée ce jour-là."

Amandine Henry (milieu de l'Equipe de France ) : "Cette sélection possède une bonne culture du football, c’est dans leurs gênes. C’est accrocheur comme affiche, il faut que ça le soit sur le terrain aussi. Il n'y a pas plus de pression que les matches de poule, on l’aborde de la même façon."

Equipes et compositions

Poste France Gardiennes Bouhaddi, Durand, Peyraud Magnin Défenseuses Debever, Karchaoui, Majri, Mbock, Perisset, Renard, Torrent, Tounkara Milieux Bilbault, Bussaglia, Clemaron, Geyoro, A. Henry, Thiney Attaquantes Asseyi, Cascarino, Diani, Gauvin, Lauent, Le Sommer

Composition probable : Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Bussaglia, Henry (c) - Diani, Thiney, Le Sommer - Gauvin

Poste Brésil Gardiennes Aline, Barbara, Leticia Izidoro Défenseuses Erika, Khatellen, Monica, Tayla, Fabiana da Silva, Leticia Santos, Tamires, Camila Milieux Andressinha, Formiga, Adriana, Thaisa Attaquantes Bia Zaneratto, Cristiane, Raquel, Débora, Geyse, Ludimila, Marta, Andressa Alves

Composition probable : Barbara - Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires - Andressa, Formiga, Thaisa, Debinha - Marta, Cristiane