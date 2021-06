France-Allemagne - Goretzka incertain, Kroos dans les temps

À 12 jours de France-Allemagne à l’Euro, Leon Goretzka inquiète le staff de la Mannschaft, au contraire de Toni Kroos.

J-12. Le 15 juin prochain, la France "accueillera" l’Allemagne à l’Allianz Arena, le stade du Bayern Munich, pour l’entrée en lice des deux derniers champions du monde à l’Euro. Pour leur premier match amical de préparation, les Bleus ont mangé le Pays de Galles, tandis que nos voisins ont dû se contenter du nul face au Danemark (1-1).

Du côté des hommes de Didier Deschamps, aucun petit bobo à signaler hormis celui de Lucas Hernandez au genou… dont les résultats arriveront ce jeudi. Chez les Allemands, plusieurs joueurs sont en phase de reprise, ou tout simplement blessé comme Leon Goretzka, annoncé incertain pour France Allemagne. Voici l’état de forme de nos adversaires à J-12 du choc.

Leon Goretzka

Pas encore vraiment remis de sa déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche, le milieu de terrain doit pour l’instant se contenter de séances individuelles. Absent face au Danemark, il le sera aussi contre la Lettonie pour le dernier match test. Goretzka est donc plus qu’incertain face aux Bleus, et entame une véritable course contre la montre.

Toni Kroos

Le milieu de terrain du Real Madrid a digéré son infection au Covid-19. Mercredi, il a donc pu s’entraîner en solitaire, histoire de faire admirer sa frappe de balle et sa qualité de dribbles au staff allemand. Le sélectionneur Joachim Löw espère pouvoir l’intégrer aux séances collectives vendredi, et l’optimisme règne quant à sa participation à France-Allemagne.

Mats Hummels

Revenant, comme Thomas Müller, le défenseur central a retrouvé la sélection avec des problèmes au tendon rotulien du genou gauche. Cela ne l’a pas empêché de participer à la rencontre face au Danemark (1-1), mais il l’a terminée avec des douleurs. "Ce n’est rien de tragique, il a ressenti ça en seconde période", a confié son coach après le coup de sifflet final.

Emre Can

Également absent face au Danemark en raison de problèmes aux adducteurs, le milieu de terrain devrait également reprendre l’entraînement collectif vendredi, soit en même temps que Kroos. Selon Goal Allemagne, Löw s’attend a récupérer l’intégralité de son groupe dans 24 heures, à l’exception de Goretzka, seule inquiète pour le staff à J-12 de France-Allemagne.