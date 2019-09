France-Albanie - Didier Deschamps : "On sait ce qu'il nous reste à faire"

Le sélectionneur Didier Deschamps attend de ses hommes qu'ils réagissent samedi (20h45) contre l'Albanie après la défaite en Turquie (0-2).

La première de Guendouzi

Didier Deschamps : Il ne faut pas trop lui en demander. C'est un jeune joueur qui est encore dans la génération Espoirs. Il joue pas mal de matches avec où il y a une forte concurrence. C'est le milieu de terrain moderne, box-to-box, avec beaucoup de volume. (...) J'attends des jeunes qu'ils amènent cette fraîcheur et ce dynamisme. En dehors, il est un peu sur la réserve avec un groupe qui se connaît bien, mais il est bien intégré. Il a un registre intéressant. Il a une marge de progression bien évidemment. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu le bonheur de marquer un but. Pour un milieu relayeur, c'est important aussi, mais il a un très gros potentiel.

Un match piège ?

Je n'ai pas de craintes. On prépare le match et on va continuer à le préparer. Il y a beaucoup de joueurs absents, dont certains titulaires en puissance. J'en ai d'autres, pas forcément avec le même profil. Il nous reste six matches. On sait ce qu'il nous reste à faire.

La digestion de la défaite en

Je m'en servirai sûrement pour le match retour. On peut toujours chercher des explications pour une défaite, mais là c'était tellement gros... Il faut mieux tourner la page. Aujourd'hui, on occupe la meilleure place et il faut faire en sorte qu'à la fin on soit toujours à cette place. Tous les matches sont difficiles. Là, après quatre matches, c'est resserré. On verra au fil des matches. (...) Cela nous est déjà arrivé de ne pas gagner tous les matches, ça fait toujours mal, mais la défaite est digérée. On ne doit pas uniquement se focaliser sur ce match retour contre la Turquie.

Umtiti normalement apte

Normalement, oui. S'il y a besoin de gérer encore aujourd'hui... Mais normalement tout le monde s'entraîne aujourd'hui.

L'importance de Kanté

Cela ne va pas changer l'équilibre d'équipe. C'est surtout sa capacité à couper les trajectoires, à récupérer les ballons, à être en mouvement. C'est le coeur de l'équipe. C'est quelqu'un qui est important. Il ne permet pas à l'adversaire d'avoir la possibilité d'attaquer mais je ne vais pas changer uniquement parce qu'il n'est pas là.

Kingsley Coman

Il a toujours été un joueur intéressant. Il a enchaîné beaucoup de blessures dont une qui l'a empêché d'être dans le groupe pour la . (...) Il faut le gérer, mais lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur très intéressant et je trouve que depuis un moment il a plus d'efficacité. Il marque des buts et il fait marquer. J'espère qu'il sera en pleine forme pour nous.

Benjamin Quarez, au Stade de .