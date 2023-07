France 2, France 3, M6 ou W9 : Sur quelle chaîne regarder les matches de la Coupe du monde féminine de football 2023 ?

Date, horaire, diffusion TV : retrouvez toutes les infos pratiques sur le calendrier de la Coupe du monde féminine 2023.

La Coupe du monde féminine de football 2023 se déroule du jeudi 20 juillet au dimanche 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les groupes France Télévisions et M6 se partagent les matches

En France, deux groupes ont acquis les droits de retransmission des matches : le groupe France Télévisions et le groupe M6.

Le groupe M6 diffusera au total 32 matches : 24 matches de poule dont le premier match des Bleues dans la compétition (le dimanche 23 juillet contre la Jamaïque), quatre huitièmes de finale, deux quarts de finale, une demi-finale dont celle avec la France en cas de qualification et le match pour la troisième place.

Le groupe France Télévisions diffusera pour sa part un total de 32 matches : le match d'ouverture et la finale, le choc France-Brésil lors de la phase de groupes, quatre huitièmes de finale, deux quarts de finale dont celui avec la France en cas de qualification et une demi-finale.

Le calendrier de la Coupe du monde féminine de football 2023

Tous les horaires sont indiqués en heure française.

Jeudi 20 juillet :

Match 1 : Nouvelle-Zélande – Norvège à 08h35 sur France 2

Match 2 : Australie – Irlande à 12h00 sur W9

Vendredi 21 juillet :

Match 4 : Nigeria – Canada à 4h30 sur M6

Match 3 : Philippe – Suisse à 7h00 sur M6

Match 5 : Espagne – Costa Rica à 09h30 sur France 2

Samedi 22 juillet :

Match 9 : États-Unis – Vietnam à 3h00 sur M6

Match 6 : Zambie – Japon à 09h00 sur France 3

Match 7 : Angleterre – Haïti à 11h30 sur W9

Match 8 : Danemark – Chine à 14h00 sur W9

Dimanche 23 juillet :

Match 12 : Suède – Afrique du Sud à 07h00 sur France 3

Match 10 : Pays-Bas – Portugal à 09h30 sur France 3

Match 11 : France – Jamaïque à 12h00 sur M6

Lundi 24 juillet :

Match 14 : Italie – Argentine à 08h00 sur France 3

Match 15 : Allemagne – Maroc à 10h30 sur M6

Match 13 : Brésil – Panama à 13h00 sur W9

Mardi 25 juillet :

Match 16 : Colombie – Corée du Sud à 04h00 sur France 2

Match 17 : Nouvelle-Zélande – Philippines à 07h30 sur France 3

Match 18 : Suisse – Norvège à 10h00 sur France 2

Mercredi 26 juillet :

Match 21 : Japon – Costa Rica à 07h00 sur France 3

Match 20 : Espagne – Zambie à 09h30 sur France 3

Match 19 : Canada – Irlande à 14h00 sur M6

Jeudi 27 juillet :

Match 23 : États-Unis – Pays-Bas à 03h00 sur France 2

Match 24 : Portugal – Vietnam à 9h30 sur M6

Match 22 : Australie – Nigeria à 12h00 sur W9

Vendredi 28 juillet :

Match 27 : Argentine – Afrique du Sud à 2h00 sur M6

Match 25 : Angleterre – Danemark à 10h30 sur M6

Match 26 : Chine – Haïti à 13h00 sur W9

Samedi 29 juillet :

Match 30 : Suède – Italie à 09h30 sur France 2 ou France 3

Match 28 : France – Brésil à 12h00 sur France 2 ou France 3

Match 29 : Panama – Jamaïque sur M6 ou W9

Dimanche 30 juillet :

Match 31 : Corée du Sud – Maroc à 06h30 sur France 2 ou France 3

Match 33 : Suisse – Nouvelle-Zélande à 09h00 sur France 2 ou France 3

Match 34 : Norvège – Philippines à 09h00 sur France 2 ou France 3

Match 32 : Allemagne – Colombie à 11h30 sur France 2 ou France 3

Lundi 31 juillet :

Match 37 : Japon – Espagne à 9h00 sur M6 ou W9

Match 38 : Costa Rica – Zambie à 9h00 sur M6 ou W9

Match 35 : Canada – Australie à 12h00 sur France 2 ou France 3

Match 36 : Irlande – Nigeria à 12h00 sur France 2 ou France 3

Mardi 1er août :

Match 41 : Portugal – États-Unis à 09h00 sur France 2 ou France 3

Match 42 : Vietnam – Pays-Bas à 09h00 sur France 2 ou France 3

Match 39 : Chine – Angleterre à 13h00 sur M6 ou W9

Match 40 : Haïti – Danemark à 13h00 sur M6 ou W9

Mercredi 2 août :

Match 45 : Argentine – Suède à 9h00 sur M6 ou W9

Match 46 : Afrique du Sud – Italie à 9h00 sur M6 ou W9

Match 43 : Panama – France à 12h00 sur France 2 ou France 3

Match 44 : Jamaïque – Brésil à 12h00 sur France 2 ou France 3

Jeudi 3 août :

Match 47 : Corée du Sud – Allemagne à 12h00 sur M6 ou W9

Match 48 : Maroc – Colombie à 12h00 sur M6 ou W9

Samedi 5 août (à 7h00 et 10h00), dimanche 6 août (à 4h00 et 11h00), lundi 7 août (à 9h30 et 12h30) et mardi 8 août (à 10h00 et 13h00) :

Quatre huitièmes de finale sur les antennes du groupe France TV et quatre huitièmes sur les antennes du groupe M6.

Vendredi 11 août (à 3h00 et 9h00) et samedi 12 août (à 9h00 et 12h30) :

Deux quarts de finale sur les antennes du groupe France TV et deux quarts de finale sur les antennes du groupe M6.

Mardi 15 août à 10h00 et mercredi 16 août à 12h00 :

Une demi-finale sur les antennes du groupe France TV et une demi-finale avec la France en cas de qualification sur les antennes du groupe M6.

Samedi 19 août à 10h00 :

Match pour la troisième place sur M6 ou W9.

Dimanche 20 août à 12h00 :

La finale sur France 2 ou France 3.