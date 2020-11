Forlan : "La Liga peut réussir sans Messi"

L'ancien attaquant de l'Atletico Madrid a été interrogé sur l'Argentin et sa tentative de quitter l'élite espagnole en début de saison.

Diego Forlan a minimisé l'importance du maintien de la superstar du FC Barcelone, Lionel Messi, en , insistant sur le fait que le championnat survivrait sans le sextuple vainqueur du Ballon d'Or. L'avenir de Messi reste un sujet important au Barça après que ce dernier ait présenté une demande de transfert suite à une saison 2019-20 tumultueuse. Le capitaine du Barça a été pressenti pour rejoindre , avant de choisir de rester en , bien qu'il soit depuis lié au et à l'Inter.

"Je ne dirais pas que c'est un cadeau que Messi reste finalement", a déclaré l'ancien attaquant de l'Atletico Madrid, Diego Forlan, qui a remporté la et la Super Coupe de l'UEFA pendant son séjour dans la capitale espagnole entre 2007 et 2011, à Marca Sport Weekend. "De toute évidence, la a grandi grâce aux grands joueurs qui ont joué dans différents clubs. Mais la Liga, c'est la Liga, et les clubs sont très importants et font partie de l'histoire".

Forlan pragmatique

"C'est très bien qu'il soit resté, mais ils grandissent ... Leo Messi, Luis [Suarez] ... des grands joueurs, ils changent et la Liga sera toujours là ... C'est plus de 90 ans d'histoire de La La Liga et les grandes stars ont été ici et le seront aussi. Mais à la fin, ce qui reste en Liga, ce sont les équipes, et c'est l'important", a ajouté l'Uruguayen. Lionel Messi, qui doit devenir joueur libre à la fin de la campagne, a réalisé un début de saison 2020-21 décevant.

Le joueur de 33 ans n'avait pas réussi à faire une passe décisive ou à marquer un but dans le jeu lors de six premiers matches de Liga avant la victoire 5-2 du week-end dernier sur le Real Betis, lorsqu'il a également marqué sur penalty. Messi a commencé ce match sur le banc - la première fois que cela s'est produit en championnat depuis septembre 2019 - mais l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a révélé qu'il avait reçu un coup.

Cette saison, Messi a marqué trois buts en Liga et six toutes compétitions confondues pour le Barça. L'équipe de Ronald Koeman a lutté pour devenir régulière jusqu'à présent cette saison et occupe actuellement la huitième place dans l'élite espagnole, mais avec des matchs en moins. La prochaine sortie du Barça après la trêve internationale les verra affronter l'Atletico Madrid, qui est la seule équipe à encore être invaincue en Liga cette saison.