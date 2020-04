Font : "Barcelone en danger de faillite économique et de dégradation morale"

Le candidat à la présidence du Barça a lancé une évaluation cinglante des opérations des Blaugrana sous l'actuel président, Bartomeu.

Le est en danger de faillite économique et de dégradation morale, selon le candidat à la présidence du club, Victor Font. Dans une lettre ouverte aux membres du Barca et aux médias, Victor Font - le leader du groupe Si al futur, cherchant à prendre le contrôle du pouvoir au Camp Nou - a offert une évaluation cinglante de l'agitation actuelle en coulisses chez le champion d' en titre suite à l'épisode Bartomeu-Rosaud.

La violente critique arrive à la fin d'une semaine mouvementée, avec six membres du conseil d'administration de Josep Maria Bartomeu démissionnant de leurs postes. Le vice-président sortant Emili Rousaud a ensuite déclaré de manière explosive que "quelqu'un avait la main dans la caisse" au club - une accusation fortement repoussée par Barcelone. Rousaud a également suggéré une éventuelle irrégularité concernant l'accord présumé du Barca avec 13 Ventures, une société de relations publiques qui a selon un reportage de l'émission de radio espagnole Que t'hi jugues en février été embauchée pour nettoyer l'image de Bartomeu sur les réseaux sociaux et dénigrer les joueurs actuels et les anciennes critiques de son régime.

Barcelone et 13 Ventures ont nié les allégations, mais cet épisode, ainsi que la signature controversée de Neymar en 2013, ont tous deux été mentionnés par Font dans sa critique. Le candidat à la présidence du Barça a écrit dans une lettre : "Depuis quelque temps, le projet Si al futur avertit les membres du Barca que le club se dirigeait vers la" tempête parfaite" - il devait remplacer la meilleure génération de footballeurs de l'histoire, construire et financer le développement de l'Espai Barca, se projeter et rivaliser avec des entreprises aux ressources financières quasi illimitées".

"La priorité, sortir le club de la crise"

"Et tout cela devait être fait tout en préservant la propriété du club entre les mains des membres et sa capacité compétitive à la fois dans le football et dans toutes les sections. Si les risques étaient grands, ils sont maintenant devenus gigantesques. Nous sommes au milieu d'une pandémie qui a mis la planète à l'arrêt et aura des effets dans tous les domaines de la vie, y compris dans le sport, que nous ne pouvons pas encore prévoir aujourd'hui".

"De même, depuis des mois, nous assistons à une escalade honteuse des chapitres du comportement institutionnel du club, dans laquelle le dernier événement cache la gravité du précédent, un processus qui a culminé ces derniers jours avec des accusations et des reproches graves parmi les membres du conseil d'administration, et six brusques démissions. Et tout comme la seule priorité devrait être de sortir le club de la crise, la présidence annonce un nouveau remodelage du conseil d'administration afin de rester au pouvoir. Ce qui est actuellement menacé, c'est le Barça dans son ensemble", a ajouté Victor Font.

"Ce n'est pas un problème récent - nous avons connu la condamnation du club dans l'affaire Neymar, les désaccords rendus publics entre salariés et joueurs avec des cadres et managers, et l'audit de l'affaire sur les réseaux sociaux, qui semble confirmer le scandale. Ajoutons une politique sportive erratique, l'éclatement du conseil d'administration et la baisse significative des revenus due à la pandémie, et le résultat est le danger de faillite économique et de dégradation morale dans laquelle le club s'est installé. Game Over", a conclu le candidat à la présidence du Barça.

Victor Font a réitéré son affirmation du début du mois selon laquelle Si al futur s'était mis à la disposition de Josep Maria Bartomeu pour aider pendant la crise du COVID-19 et construire un "front commun", seulement pour être frustré par ces efforts. Avant d'exposer la vision de son groupe, Font a fait trois demandes au conseil d'administration du Barca : la transparence sur le niveau d'endettement du club; un retard dans la prise de décisions structurelles non essentielles pour le moment, y compris Espai Barca; et "une prudence et une transparence maximales" sur les achats et les ventes des joueurs.

Bartomeu n'est pas obligé de convoquer des élections avant 2021, date à laquelle il ne pourra pas se présenter, bien qu'il y ait une demande croissante pour qu'il avance la date.

La position du président du Barça a été affaiblie ces derniers mois en raison des affrontements apparents avec Lionel Messi concernant l'avenir du joueur vedette au club et le traitement des réductions de salaire accordées à l'équipe en réponse à la pandémie de coronavirus.