João Mario : "Le FC Barcelone aurait été mieux adapté que l'Atletico Madrid pour João Félix"

L'international portugais affirme que le Golden Boy aurait été plus à l'aise dans la philosophie de jeu du FC Barcelone.

João Felix serait mieux adapté à la vie et à la philosophie de jeu du FC Barcelone, déclare son compatriote international portugais João Mario, le système de jeu "à l'italienne" de l'Atletico Madrid pose des problèmes pour le talentueux jeune attaquant de 20 ans. Les Colchoneros ont réalisé un investissement massif pour s'offrir les services du Golden Boy 2019 en l'attirant loin de contre la somme de 126 millions d'euros.

Les attentes étaient élevées pour l'attaquant de 20 ans en , avec son potentiel évident pour tous les observateurs. João Félix n'a cependant marqué que six buts et délivré trois passes décisives pour l'Atletico Madrid dans sa première campagne au Wanda Metropolitano. Des questions ont été posées sur son aptitude à jouer pour les Rojiblancos, Diego Simeone étant favorable à un état d'esprit défensif, et João Mario admet que la philosophie de jeu avec la possession de balle du Barça aurait été mieux adapté à son compatriote.

Le vainqueur de l'Euro 2016, qui joue actuellement au Lokomotiv Moscou, a déclaré à Record: "L'Atletico fait partie de ces équipes qui, vues de l'extérieur, sont très bien préparées, comme s'il s'agissait d'une équipe italienne évoluant en Espagne. Bien sûr, passer de Benfica, qui joue 80% du match avec d'une attaque organisée, à l'Atletico, et avec encore plus de pression en raison du prix, n'est pas facile en termes d'adaptation. Être, par exemple, à Barcelone, bien sûr, la pression serait plus grande mais le style de jeu serait plus approprié".

João Mario reste un admirateur de son compatriote

Tout en suggérant que João Félix a peut-être fait le mauvais choix de carrière, João Mario avait parlé de sa qualité dans un passé récent. Il a déclaré à Marca en septembre 2019: "La première fois que je me suis entraîné avec lui, je l'ai remarqué tout de suite; il y a des joueurs que j'aime beaucoup regarder jouer et Joao Felix est l'un d'eux. La valeur du transfert payé pour un joueur ne nous pèse pas pendant le match. Vous essayez de vous soustraire autant que possible à ce facteur, mais évidemment vous connaissez l'investissement qui a été fait et vous voulez le rembourser, donc il finit par influencer d'une certaine manière".

"Dans le cas de João Felix, il est naturel de parler du poids de l'attente, mais si vous achetez un joueur pour ce montant à 19 ans, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le garçon soit le salut de tous les problèmes", a ajouté l'ancien du Sporting. João Félix peut s'attendre à continuer de prendre des leçons importantes de ceux qui l'entourent en club et en sélection. L'Atletico Madrid possède un casting de stars en Espagne, et il joue aux côtés de Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, avec le .

La superstar de la reste une inspiration pour les coéquipiers de tout âge, avec João Mario, 27 ans, qui apprend toujours d'un illustre collègue : "Jouer avec Cristiano Ronaldo est très stimulant. Il tent de vous rendre meilleur à tout moment et vous fait penser "si Cristiano, à 35 ans et ayant tout gagné, veut toujours être meilleur, pourquoi ne devrais-je pas essayer de toujours m'améliorer?'".