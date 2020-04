FC Barcelone, Emilli Rousaud accuse de nouveau Bartomeu

Invité à démissionner par le président du Barça, son second a envoyé sa lettre de démission et a dans la foulée de nouveau attaqué Bartomeu.

Josep Maria Bartomeu a gagné sa guerre en interne. Ce mercredi, la presse espagnole avançait que le président du avait demandé la démission de six dirigeants du club lors d'une réunion organisée en visioconférence, avant même d'étudier l'ordre du jour. Cette lutte interne a franchi un nouveau cap puisque les six dirigeants en question, dont Emili Rousaud, numéro deux du Barça et potentiel successeur de Bartomeu, ont remis une lettre en commun pour annoncer leur démission.

Lorsque la presse espagnole a sorti cette affaire, Emili Rousaud avait attaqué frontalement Josep Bartomeu, refusant de démissionner et s'offusquant des pratiques du président du club catalan. Interrogé par la radio RAC1, et dans des propos relayés par Mundo Deportivo, Emilili Rousaud a attaqué de nouveau le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, revenant notamment sur le fameux Barçagate et insinuant même qu'il y a eu de la corruption.

"Concernant le thème des réseaux sociaux (le Barça est accusé d’avoir embauché des sociétés pour nuire à l’image des opposants de Bartomeu et à certains joueurs de l’équipe), quand nous nous sommes rendu compte, ça nous a fait mal. Encore plus quand on a su que les factures avaient été fractionnées pour qu’elles ne soient pas soumises aux contrôles internes du club. On ne pouvait pas faire comme si rien ne s’était passé. C’est pour ça que j’ai fait pression pour qu’un audit soit fait afin de savoir si ces accusations étaient diffamatoires ou non et si l’argent versé était bien réel", a expliqué l'ancien dirigeant du FC Barcelone.

"Quelqu'un s'est servi dans la caisse au passage"

"Est-ce que quelqu’un s’est servi ? Honnêtement, je pense que oui. Qui ? je ne le sais pas. Si l’audit nous dit que le coup pour ce genre de service est évalué à 100 000€ et que nous avons payé 1 M€, quelqu’un s’est servi au passage. Pour en terminer avec cette histoire, il ne restait que deux auditions à réaliser pour rédiger les conclusions définitives, même si ces conclusions étaient pratiquement terminées. Cet audit allait être présenté à une commission composée de six membres et nous sommes trois à avoir démissionné", a ajouté l'ancien numéro deux du Barça.

Emili Rousaud ne croit pas à une élection anticipée à la président du Barça, ni même à ses chances de le devenir après cet épisode : "Josep Maria Bartomeu voudra aller au bout de son mandat. J’ai perdu tout espoir d’être président. Nous n’avons pas travaillé pour un président, mais par amour pour ce club. Quand on aura quitté le conseil d’administration, on ne parlera plus de nous dans un mois et on ne nous tendra plus les micros".

Le FC Barcelone a réagi à cette attaque dans un communiqué : "Compte tenu des accusations graves et infondées portées ce matin par M. Emili Rousaud, ancien vice-président institutionnel du Club, dans diverses interviews avec les médias, le FC Barcelone nie catégoriquement toute action qui pourrait être qualifiée de corruption, et se réserve donc le droit de dépôt d’actions criminelles pouvant correspondre. En ce sens, l’analyse des services de surveillance des réseaux sociaux fait l’objet d’un audit indépendant approfondi par PriceWaterhouseCoopers (PWC), qui est toujours en cours (...) Enfin, les démissions de membres du Conseil d’administration annoncées au cours des dernières heures ont eu lieu à la suite du remodelage du conseil promu cette semaine par le président Josep Maria Bartomeu, et qui s’achèvera dans les prochains jours. Ce remodelage du Conseil d’Administration vise à affronter avec le maximum de garanties la dernière section du mandat, dans le but de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préparer l’avenir du club, surmonter les conséquences de la crise sanitaire que nous traversons, et compléter les actions du programme de gestion commencé en 2010 et le plan stratégique qui a été approuvé en 2015. »