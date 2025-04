Florian Wirtz a choisi, la destination surprenante

FC Carl Zeiss Jena vs Bayern Munich

Le Real Madrid pourrait réaliser un bond en avant sur le marché des transferts cet été, cherchant à marquer une nouvelle ère au Santiago Bernabéu.

Cependant, il pourrait avoir du mal à recruter l'un de ses objectifs à long terme, qui semble de plus en plus proche d'un transfert chez un rival européen.

Le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid est attendu à la fin de la saison, remplacé par Xabi Alonso. Si cela se produisait, les Merengues deviendraient inévitablement l'un des favoris pour Florian Wirtz, qui devrait quitter le Bayer Leverkusen lors du mercato estival.

Alonso et Wirtz ont très bien collaboré ces deux dernières saisons et demie, mais il est loin d'être certain qu'ils maintiennent leur relation entraîneur-joueur au Real Madrid, ce dernier pouvant s'en aller ailleurs.

Wirtz serait très intéressé par un transfert au Real Madrid, mais il serait également ouvert à un transfert au Bayern Munich. Et comme l'a rapporté Santi Aouna, il a conclu un accord personnel avec le futur champion de Bundesliga.

La perspective de voir Wirtz jouer aux côtés de joueurs comme Harry Kane, Jamal Musiala et Michael Olise réjouit les supporters du Bayern, et un accord est désormais proche. Cependant, le Real Madrid a encore une chance de se lancer, car aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux clubs de Bundesliga.

Manchester City est également intéressé par Wirtz, mais pour l'instant, le seul club avec lequel l'international allemand a conclu un accord est le Bayern. Le Real Madrid pourrait envisager de le faire dans les semaines à venir, même si un accord avec Leverkusen pourrait ne pas être possible, sauf en cas de ventes importantes cet été. Ce qui pourrait se produire, étant donné que Rodrygo Goes pourrait être transféré pour lever des fonds.