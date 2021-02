Florentino Perez sur l'absence de Benzema en Bleus : "Un immense gâchis"

Le président du Real Madrid, grand fan de son buteur, assure ne pas comprendre sa mise à l'écart de la sélection depuis plus de cinq ans.

Karim Benzema n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis l'automne 2015, et ne sera plus sélectionné tant que Didier Deschamps sera à la tête de la sélection.

Interrogé par Europe 1, son président au Real Madrid Florentino Perez a livré ses impressions sur la situation. "C’est un immense gâchis. Se priver de la présence de l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est une situation que personne ne peut comprendre", a-t-il estimé.

Avant de poursuivre : "Je voudrais mettre en valeur son comportement qui a été exemplaire. C’est un joueur très apprécié de tous ses camarades. Benzema représente les valeurs comme le professionnalisme, l’engagement, l’humilité.

"Je voudrais signaler que Benzema n’a jamais été expulsé d’un terrain, nous sommes très fiers de lui. Tout ce que je peux dire de Karim est positif. C’est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas en équipe de France."

Selon le président, Benzema "a gagné la confiance et l'admiration de tous les Madrilènes", lui qui a "associé son nom aux plus grands attaquants du Real Madrid" depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2009.

Pour rappel, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions n'est plus appelé en Bleus depuis sa mise à l'écart liée à l'affaire de la sextape. Pas sélectionné pour l'Euro en France, il avait accusé le sélectionneur d'avoir "cédé à une partie raciste de la France" dans une interview à Marca.

Une sortie médiatique jamais pardonnée par Deschamps, comme il a pu le réaffirmer récemment sur RTL : "C’est une trace. Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier.

"Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille. Quand ça me concerne sur mes choix de sélectionneur, la tactique, l’aspect technique, ça a lieu d’être et ça n’a pas d’importance.

"Là, ça franchit la ligne blanche. Ça touche mon nom, ma famille. Pour moi, c’est inacceptable. Tenir certains propos, ça amène forcément à une agressivité verbale ou physique. J’en subis les conséquences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n’oublierai jamais."