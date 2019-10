Inter-Juventus, une saveur de Scudetto à San Siro

Le 236ème Derby d'Italie se produira ce soir à San Siro. L'Inter de Conte est en tête, et accueille une Juventus qui veut prendre la première place.

Le grand jour est enfin arrivé. Ce soir, au stade Giuseppe Meazza de Milan, l'Inter et la s'affronteront dans l'un des derby les plus attendus de ces dernières années.



Il y aura non seulement deux équipes historiquement divisées par une forte rivalité, mais aussi celles qui, pour le moment, semblent être les favorites dans la course qui mène au Scudetto. Il y aura d'une part les Nerazzurri d'Antonio Conte mais aussi de Beppe Marotta (un autre homme qui a largement contribué à la longue succession des succès de la Juventus ces dernières années), face à la toute puissante Juventus Turin.

Après avoir remporté six victoires en autant de matches de championnat, l'Inter se classe à la première place du classement. Les bianconeri de Sarri, de leur côté, recherchent ce succès qui ferait passer la Juve devant l'Inter au classement, deux points séparant les deux équipes au classement.

Valbuena revient sur Benzema et l'affaire de la sextape​



Conte alignera l'équipe milanaise avec ce qui est certainement son meilleur schéma depuis le début de saison: un 3-5-2. Le très solide trio composé de Godin, de Vrij et de Skriniar se produira devant Handanovic.



Les clés du milieu de terrain devraient être confiées comme d'habitude à Brozovic et le duo Barella-Sensi. D’Ambrosio et Asamoah devraient occuper les flancs. En attaque le choix devrait se porter sur le duo Lukaku-Lautaro Martinez.



Maurizio Sarri devrait lui plutôt s’appuyer sur un 4-3-1-2 dans lequel la ligne défensive devant Szczesny sera composée de Cuadrado, Bonucci, De Ligt et Alex Sandro.



Au milieu du terrain, Miralem Pjanic sera la pointe basse d'un trio qui associera Khedira et Matuidi en relayeurs gauche et droite, tandis qu’Aaron Ramsey devrait jouer quelques mètres plus haut en tant que meneur de jeu pour soutenir Gonzalo Higuain et Cristiano Ronaldo.



Les compositions probables d'Inter-Juventus:



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.